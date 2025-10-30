Cricket Logo
भारत A बनाम दक्षिण अफ्रीका A: विराट कोहली के जर्सी नंबर 18 में नजर आए ऋषभ पंत

भारत A बनाम दक्षिण अफ्रीका A: विराट कोहली के जर्सी नंबर 18 में नजर आए ऋषभ पंत

संक्षेप: विराट कोहली ने इस साल मई में जब टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया तब उनके सम्मान में जर्सी नंबर 18 को भी रिटायर करने की मांग उठी थी। वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के मामले में हुआ था। लेकिन पहले मुकेश शर्मा और अब ऋषभ पंत भी भारत A की तरफ से 18 नंबर की जर्सी के साथ खेलते नजर आए हैं।

Thu, 30 Oct 2025 12:23 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं। वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ए की कप्तानी कर रहे हैं। गुरुवार को शुरू हुए मैच में पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस दौरान उनकी जर्सी के नंबर ने क्रिकेटप्रेमियों का ध्यान खींचा है। वह 18 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे जो विराट कोहली की जर्सी का नंबर है। कोहली ने इसी साल टेस्ट से संन्यास ले लिया।

इस साल मई में जब विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायर होने का ऐलान किया तब सोशल मीडिया पर तमाम फैंस ने बीसीसीआई से गुजारिश की थी कि महान खिलाड़ी के सम्मान में उनके जर्सी नंबर को भी रिटायर कर दिया जाए।

सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों के जर्सी नंबर को उनके रिटायरमेंट के बाद रिटायर किया भी जा चुका है। सचिन का जर्सी नंबर 10 था और अब कोई खिलाड़ी इस नंबर के साथ नहीं दिखता। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 था। हालांकि, बीसीसीआई ने कोहली के जर्सी नंबर 18 को रिटायर करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है।

ऋषभ पंत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो जर्सी पहनते हैं उस पर 17 नंबर लिखा हुआ होता है। तो क्या अब उन्होंने अपने जर्सी नंबर को 17 से बदलकर 18 कर लिया है? गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसे लेकर फैंस में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि विराट कोहली के टेस्ट से रिटायर होने के बाद कोई भारतीय खिलाड़ी उनकी आइकॉनिक 18 नंबर की जर्सी के साथ खेला हो। इससे पहले तेज गेंदबाज मुकेश कुमार भी इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भारत ए के मैच में 18 नंबर की जर्सी के साथ खेलते हुए दिखे थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा था। फैंस ने इसे विराट कोहली का अपमान करार दिया था।

