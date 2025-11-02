IND vs SA: शतक से चूके ऋषभ पंत, इंडिया ए ने रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीके ए को 3 विकेट से हराया

Cricket Logo
Sun, 2 Nov 2025 02:41 PMBhasha बेंगलुरू
कप्तान ऋषभ पंत की 90 रन की शानदार पारी और निचले क्रम के बल्लेबाजों की दमदार पारियों की बदौलत भारत ए ने रविवार को पहले चार दिवसीय क्रिकेट मैच में साउथ अफ्रीका ए को तीन विकेट से हरा दिया। भारत ए अब दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। दूसरा मैच अगले गुरुवार से बीसीसीआई सीओई मैदान पर ही खेला जाएगा। भारत ए ने मैच के चौथे और अंतिम दिन सुबह अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 119 रन से आगे बढ़ाई। पंत (90 रन, 113 गेंद, 11 चौके, चार छक्के) और आयुष बडोनी (34 रन, 47 गेंद) ने सुबह अच्छी शुरुआत की और 12 ओवर में 63 रन जोड़े।

भारत को 275 रन के लक्ष्य के सामने अंतिम दिन 166 रन की जरूरत थी। पंत और बडोनी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की।

पंत ने दिन की दूसरी ही गेंद पर तेज गेंदबाज ओकुहले सेले पर छक्का जड़ा और उसके बाद एक हाथ से शॉट लगाकर थर्ड मैन क्षेत्र में दो चौके लगाए। सेले ने दिन के पहले ओवर में 14 रन दिए।

पंत हालांकि अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। उन्हें तियान वान वुरेन की गेंद पर पुल करने का समय नहीं मिला और गेंद हवा में लहरा गई। लेसेगो सेनोक्वाने ने दूसरी स्लिप से दौड़ते हुए कैच लपका।

सेनोक्वाने के लिए यह बड़ी राहत की बात थी क्योंकि उन्होंने प्रेनेलन सुब्रायन की गेंद पर फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर पंत का कैच छोड़ा था। पंत तब 80 रन पर खेल रहे थे।

लेकिन जिस तरह से पंत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और मैच में 139.3 ओवर तक विकेटकीपिंग की, वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सीनियर टीम की घोषणा करने से पहले चयनकर्ताओं के लिए एक सुखद संकेत हो सकता है।

बडोनी भी वान वुरेन की अच्छी दिशा में डाली गई बाउंसर पर पुल नहीं कर सके और डीप फाइन लेग पर कैच आउट हो गए।

तनुश कोटियन 30 गेंदों में 23 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वह लुथो सिपामला की गेंद पर नियंत्रण नहीं रख सके और लंच से कुछ ओवर पहले ही आउट हो गए।

भारत ने पहले सत्र में 101 रन जोड़े लेकिन तीन महत्वपूर्ण विकेट भी गंवाए जिससे स्कोर सात विकेट पर 216 रन कर दिया।

भारत को अभी भी 59 रन की जरूरत थी। ऐसे में उसके पुछल्ले बल्लेबाजों मानव सुथार (नाबाद 20) और अंशुल कंबोज (नाबाद 37) ने महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

