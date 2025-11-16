Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India A vs Pakistan Shaheens Live Telecast Asia Cup Rising Stars Match 6th How To Watch IND vs PAK Live Match Online TV
India A vs Pakistan Shaheens Live Telecast: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज IND vs PAK मैच, जानें कब-कहां देखें लाइव

Sun, 16 Nov 2025 06:27 AM
India A vs Pakistan Shaheens Live Telecast: इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्टार्स का ‘महामुकाबला’ आज यानी रविवार, 16 अक्टूबर को खेला जाना है। हाल ही में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय सीनियर टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाकर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की थी, हालांकि यह ट्रॉफी आज भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में है। भारतीय सीनियर टीम ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल तीन बार धूल चटाई थी। अब जूनियर टीम की नजरें भी सीनियर्स के कदमों पर चलने पर होगी। इस मैच के दौरान एक बार फिर हर किसी की निगाहें 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। आईए एक नजर IND A vs PAK Shaheens मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

India A vs Pakistan Shaheens एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच कब खेला जाएगा?

Ind A vs Pak Shaheens एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच आज रविवार, 16 नवंबर को खेला जाएगा।

इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच कहां खेला जाएगा?

India A vs Pakistan A एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND A vs PAK A एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -जितेश शर्मा और इरफान खान- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे।

India A vs Pakistan Shaheens एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

Ind A vs Pak Shaheens एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 6ठा मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एसडी और सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एचडी चैनल पर देख सकते हैं।

India A vs Pakistan A एशिया कप राइजिंग स्टार्स के 6ठे मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

IND A vs PAK A एशिया कप राइजिंग स्टार्स के 6ठे मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप SonyLIV ऐप पर उठा सकते हैं।

भारत ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन स्क्वॉड-

भारत ए: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान) (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा।

पाकिस्तान ए: इरफान खान (कप्तान), यासिर खान, मुहम्मद नईम, मुहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी गोरी, मुहम्मद शहजाद, साद मसूद, अराफात मिन्हास, मुबासिर खान, शाहिद अजीज, सुफयान मोकिम, उबैद शाह, मुहम्मद सलमान, अहमद दानियाल।

