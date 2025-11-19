Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India a vs Pakistan a may fight in Asia Cup Rising Stars 2025 final if both wins their semifinals
एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में हो सकती है इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत, चाहिए ये संयोग

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में हो सकती है इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत, चाहिए ये संयोग

संक्षेप: Asia Cup Rising Stars 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी टॉप 4 में जगह बना ली है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में तो नहीं, लेकिन फाइनल में भिड़ सकती हैं।

Wed, 19 Nov 2025 07:26 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Asia Cup Rising Stars 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का ऐलान हो गया है। ग्रुप बी के सभी लीग मैच खेले जा चुके हैं। इस ग्रुप में इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीम भी शामिल थी। पाकिस्तान ने इस ग्रुप से सबसे पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था और अब भारत ने भी टॉप 4 में जगह बना ली है। इंडिया और पाकिस्तान टीम की भिड़ंत सेमीफाइनल में तो नहीं, लेकिन फाइनल में जरूर हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, पाकिस्तान ने सभी 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, जबकि भारत ने 3 में से दो मैं जीते हैं। पाकिस्तान से भारतीय टीम को हार मिली थी। भारतीय टीम पाकिस्तान से बदला ले सकती है, लेकिन इसके लिए फाइनल तक का इंतजार करना होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में हैं, लेकिन अलग-अलग मैचों में ग्रुप ए की टीमों से भिड़ेंगी। ऐसे में अगर दोनों ने सेमीफाइनल मैचों में जीत दर्ज की तो फिर फाइनल में दोनों भिड़ सकते हैं।

ग्रुप ए के दो मैच बाकी हैं, जो आज यानी 19 नवंबर को खेले जाएंगे। इन्हीं मैचों के परिणामों के बाद पता चलेगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करेंगी। ग्रुप ए की टॉपर टीम को पहले सेमीफाइनल में भारत से भिड़ना होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी। बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए के बीच एक मैच और अफगानिस्तान ए और हॉन्ग कॉन्ग के बीच दूसरा मैच खेला जाना है, जिससे सेमीफाइनल की टीमें तय होंगी।

बांग्लादेश का एक पैर टॉप 4 में

बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए के बीच खेले जाने वाले मैच में अगर बांग्लादेश की टीम को जीत मिली तो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने पर दोनों टीमों के अंक बराबर हो जाएंगे। ऐसे में नेट रन रेट पर बात आएगी। इस समय बांग्लादेश नेट रन रेट में इस ग्रुप में सबसे आगे है और उसके टॉप 4 में जाने के चांस लग रहे हैं। वहीं, अफगानिस्तान ए भी 4 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए भी नेट रन रेट मायने रखेगा, जबकि हॉन्ग कॉन्ग की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ग्रुप बी से यूएई और ओमान की टीम का सफर समाप्त हो गया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Jitesh Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |