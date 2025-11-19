एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में हो सकती है इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत, चाहिए ये संयोग
संक्षेप: Asia Cup Rising Stars 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी टॉप 4 में जगह बना ली है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में तो नहीं, लेकिन फाइनल में भिड़ सकती हैं।
Asia Cup Rising Stars 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का ऐलान हो गया है। ग्रुप बी के सभी लीग मैच खेले जा चुके हैं। इस ग्रुप में इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीम भी शामिल थी। पाकिस्तान ने इस ग्रुप से सबसे पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था और अब भारत ने भी टॉप 4 में जगह बना ली है। इंडिया और पाकिस्तान टीम की भिड़ंत सेमीफाइनल में तो नहीं, लेकिन फाइनल में जरूर हो सकती है।
दरअसल, पाकिस्तान ने सभी 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, जबकि भारत ने 3 में से दो मैं जीते हैं। पाकिस्तान से भारतीय टीम को हार मिली थी। भारतीय टीम पाकिस्तान से बदला ले सकती है, लेकिन इसके लिए फाइनल तक का इंतजार करना होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में हैं, लेकिन अलग-अलग मैचों में ग्रुप ए की टीमों से भिड़ेंगी। ऐसे में अगर दोनों ने सेमीफाइनल मैचों में जीत दर्ज की तो फिर फाइनल में दोनों भिड़ सकते हैं।
ग्रुप ए के दो मैच बाकी हैं, जो आज यानी 19 नवंबर को खेले जाएंगे। इन्हीं मैचों के परिणामों के बाद पता चलेगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करेंगी। ग्रुप ए की टॉपर टीम को पहले सेमीफाइनल में भारत से भिड़ना होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी। बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए के बीच एक मैच और अफगानिस्तान ए और हॉन्ग कॉन्ग के बीच दूसरा मैच खेला जाना है, जिससे सेमीफाइनल की टीमें तय होंगी।
बांग्लादेश का एक पैर टॉप 4 में
बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए के बीच खेले जाने वाले मैच में अगर बांग्लादेश की टीम को जीत मिली तो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने पर दोनों टीमों के अंक बराबर हो जाएंगे। ऐसे में नेट रन रेट पर बात आएगी। इस समय बांग्लादेश नेट रन रेट में इस ग्रुप में सबसे आगे है और उसके टॉप 4 में जाने के चांस लग रहे हैं। वहीं, अफगानिस्तान ए भी 4 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए भी नेट रन रेट मायने रखेगा, जबकि हॉन्ग कॉन्ग की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ग्रुप बी से यूएई और ओमान की टीम का सफर समाप्त हो गया है।