IND A vs PAK A LIVE Match: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव मैच कब, कहां और कैसे देखें? वैभव सूर्यवंशी होंगे एक्शन में
IND A vs PAK A LIVE Match: इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए एशिया कप राइजिंग स्टार का हाईवोल्टेज मैच आज खेला जाना है। स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए एकदम तैयार है।
IND A vs PAK A LIVE Match: इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का 8वां मुकाबला आज यानी रविवार, 22 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट का आगाज एक ऐतिहासिक जीत के साथ किया। नेपाल के खिलाफ हुए पहले मुकाबले को भारत ने 300 से अधिक रनों से जीता, जो लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। वहीं पाकिस्तान की टीम भी यहां जीतकर आ रही है। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 61 रनों से हराया था। एशिया कप राइजिंग स्टार पॉइंट्स टेबल में फिलहाल भारत पहले तो पाकिस्तान दूसरे पायदान पर है। आज का मैच जीतने वाली टीम नंबर-1 पर रहेगी। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-
इंडिया A vs पाकिस्तान A, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का 8वां मैच कब खेला जाएगा?
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का 8वां मैच आज यानी 22 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा।
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का 8वां मैच कहां खेला जाएगा?
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का 8वां मैच कितने बजे शुरू होगा?
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का मैच आज भारतीय समयानुसार 3:30 pm IST पर शुरू होगा।
इंडिया में इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का मैच लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
इंडिया A बनाम पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
इंडिया A vs पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का 8वां मैच की लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कहां देखें?
इंडिया A बनाम पाकिस्तान A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
इंडिया A बनाम पाकिस्तान A, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: स्क्वॉड
इंडिया A स्क्वाड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, तनुश कोटियन, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, अरशद खान
पाकिस्तान A स्क्वाड: शमील हुसैन, माज़ सदाकत, रोहेल नज़ीर (विकेट कीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ़, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफ़यान मोक़िम, अली रज़ा, शाहज़ैब खान, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन, दानिश अज़ीज़
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें