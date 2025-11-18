India A vs Oman Live Score: आज 'करो या मरो' मैच में ओमान से भिड़ेगा भारत, कुछ देर में टॉस

संक्षेप: India A vs Oman Live Score Asia Cup Rising Stars: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में इंडिया वर्सेस ओमान मैच खेला जाना है। जो भी टीम यह मैच जीतेगी, उसकी सेमीफाइनल में एंट्री हो जाएगी।

India A vs Oman Live Score: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में इंडिया ए और ओमान की टक्कर होगी। दोनों टीमें दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। मैच भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटा पहला होगा। यह टू्र्नामेंट का दसवां मैच है। वहीं, ग्रुप बी का हिस्सा भारत ए और ओमान के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला है। मंगलवार को जो भी टीम आखिरी लीग मैच जीतेगी, उसकी सेमीफाइनल में एंट्री हो जाएगी। ग्रुप बी से पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर चुका है। जितेश शर्मा की अुगवाई वाली भारतीय टीम ने अपने पिछले दो मुकाबलों में से एक जीता और एक गंवाया है।

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 148 रनों से धूल चटाई थी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी (42 गेंदों में 144) तूफानी शतकीय पारी खेली। भारत को दूसरे मैच में पाकिस्तान ए के खिलाफ आठ विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी (28 गेंदों में 45) का पाकिस्तान के सामने भी बल्ला चला। भारत ए को सूर्यवंशी ओमान के विरुद्ध भी से दमदार की उम्मीद होगी। हम्माद मिर्जा की कप्तानी वाली ओमान टीम ने अपने पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ दो विकेट से रोमांक जीत दर्ज की। ओमान ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम किया। ओमान को पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 40 रनों से हार मिली थी।

India A vs Oman Live Score: पाकिस्तान ए के खिलाफ छह गेंदों पर शून्य पर आउट होने के बाद आशुतोष शर्मा ओमान के खिलाफ लय हासिल करने की फिराक में होगे। उनपर टीम में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए एक स्थिर और संयमित पारी खेलने का दबाव होगा। उनके जल्दी आउट होने से भारत ए की बल्लेबाजी की समस्या और बढ़ गई है।

India A vs Oman Live Score: भारतीय टीम में अधिकतर वो खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम में जितेश और रमनदीप सिंह ही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। जितेश ने अब तक भारत के लिए 12 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं जबकि रमनदीप ने दो मैच खेले हैं।

इंडिया ए स्क्वॉड: जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, नेहल वढेरा, आशुतोष शर्मा, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैश्य।