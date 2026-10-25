केएल राहुल-यशस्वी जायसवाल ने फिर किया निराश, पडिक्कल-सुदर्शन ने संभाला; भारत ए अभी भी 98 रन पीछे
India A vs New Zealand A अनौपचारिक टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने खुद को संभाला। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे सीनियर बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया, मगर देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने टीम को संभाल लिया।
इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए 3 अनौपचारिक टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन भारतीय टीम 113 रनों पर ढेर हो गई थी। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन और कप्तान ध्रुव जुरेल जो सीनियर टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड ए की टीम ने इसका फायदा उठाते हुए पहले दिन ही भारत ए पर बढ़त हासिल की। दूसरे दिन भारतीय टीम कमबैक करने में कामयाब रही। भारत ने न्यूजीलैंड ए को 317 के स्कोर पर रोक दिया। हालांकि बढ़त उनके पास काफी हो गई थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। हालांकि भारत अभी भी 98 रन पीछे हैं।
केएल राहुल यशस्वी जायसवाल ने फिर किया निराश
न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की ही रहने वाली है। ऐसे में यहां की कंडीशन्स में ढलने के लिए इन खिलाड़ियों ने इंडिया ए के लिए मैच खेलने का फैसला किया। हालांकि पहले अनौपचारिक टेस्ट की दोनों पारियों में राहुल और जायसवाल का निराशाजनक प्रदर्शन रहा। राहुल पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं दूसरी पारी में 4 रन बनाकर हिट विकेट हो गए। वहीं यशस्वी जायसवाल को पहली पारी में अच्छी शुरुआत मिली थी, मगर वह उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाए। पहली पारी में जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 5 ही रन बनाए।
देवदत्त पडिक्कल ने ठोकी फिफ्टी
10 के स्कोर पर जब दूसरी पारी में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए थे। तब देवदत्त पडिक्कल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पारी को संभाला और दूसरे दिन के अं तक न्यूजीलैंड ए को कोई विकेट नहीं दिया। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी हो गई है। पडिक्कल 56 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि साई सुदर्शन 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत को अगर यह टेस्ट मैच जीतना है या बचाना है तो उन्हें लंबी पारी खेलनी होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें