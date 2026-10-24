IND A vs NZ A LIVE Score: केएल राहुल-साई सुदर्शन 0 पर आउट, लंच तक भारत का स्कोर 55/4

India A vs New Zealand A Live Cricket Score: इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच लिंकन में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया केएल राहुल समेत 4 विकेट खो चुकी है।

India A vs New Zealand A Live Cricket Score: इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। आगामी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने कई सीनियर खिलाड़ियों को इस टेस्ट मैच में प्रैक्टिस के लिए उतारा है। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल समेत साई सुदर्शन 0 पर आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल 17 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह चारों खिलाड़ी आगामी IND vs NZ टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, जो WTC के अंतरगत खेली जानी है। नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे देवदत्त पडिक्कल फिलहाल संभलकर बैटिंग कर रहे हैं। उनका साथ देने यश राठौर आए हैं। पहले दिन के लंच का ऐलान हो गया है।

IND A vs NZ A Live Scorecard

INDA- 55/4

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड प्लेइंग XI न्यूजीलैंड A (प्लेइंग XI): राइस मारियू (कप्तान), कर्टिस हीफी, टिम रॉबिन्सन, मैथ्यू बॉयल, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिशेल हे (विकेट कीपर), साइमन कीन, क्रिस्टियन क्लार्क, फ्रेजर शेट, जेडन लेनोक्स, जैक गिब्सन

राइस मारियू की लीडरशिप में न्यूज़ीलैंड A, जानी-पहचानी कंडीशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगा। उनके पास टिम रॉबिन्सन, मैथ्यू बॉयल और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के रूप में एक मज़बूत टॉप-ऑर्डर मिक्स है, जो तेज़ इंडियन अटैक के ख़िलाफ़ अपनी टेक्निक को टेस्ट करना चाहेंगे। बॉल के साथ, क्रिस्टियन क्लार्क और फ्रेज़र शेट जैसे खिलाड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, अगर सुबह थोड़ी भी नमी हो। शुरुआती एक्सचेंज से बैट्समैन के डिसिप्लिन का टेस्ट शुरू में ही हो सकता है, और जो भी नई बॉल को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा, वह मैच तय करेगा। टॉस और प्लेइंग XI अभी आने वाले हैं, इसलिए बने रहें...