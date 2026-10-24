IND A vs NZ A LIVE Score: केएल राहुल-साई सुदर्शन 0 पर आउट, लंच तक भारत का स्कोर 55/4
India A vs New Zealand A Live Cricket Score: इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच लिंकन में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया केएल राहुल समेत 4 विकेट खो चुकी है।
India A vs New Zealand A Live Cricket Score: इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। आगामी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने कई सीनियर खिलाड़ियों को इस टेस्ट मैच में प्रैक्टिस के लिए उतारा है। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल समेत साई सुदर्शन 0 पर आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल 17 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह चारों खिलाड़ी आगामी IND vs NZ टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, जो WTC के अंतरगत खेली जानी है। नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे देवदत्त पडिक्कल फिलहाल संभलकर बैटिंग कर रहे हैं। उनका साथ देने यश राठौर आए हैं। पहले दिन के लंच का ऐलान हो गया है।
IND A vs NZ A Live Scorecard
INDA- 55/4
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड प्लेइंग XI
न्यूजीलैंड A (प्लेइंग XI): राइस मारियू (कप्तान), कर्टिस हीफी, टिम रॉबिन्सन, मैथ्यू बॉयल, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिशेल हे (विकेट कीपर), साइमन कीन, क्रिस्टियन क्लार्क, फ्रेजर शेट, जेडन लेनोक्स, जैक गिब्सन
इंडिया A (प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), यश राठौड़, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, आकाश दीप, मुकेश चौधरी
राइस मारियू की लीडरशिप में न्यूज़ीलैंड A, जानी-पहचानी कंडीशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगा। उनके पास टिम रॉबिन्सन, मैथ्यू बॉयल और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के रूप में एक मज़बूत टॉप-ऑर्डर मिक्स है, जो तेज़ इंडियन अटैक के ख़िलाफ़ अपनी टेक्निक को टेस्ट करना चाहेंगे। बॉल के साथ, क्रिस्टियन क्लार्क और फ्रेज़र शेट जैसे खिलाड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, अगर सुबह थोड़ी भी नमी हो। शुरुआती एक्सचेंज से बैट्समैन के डिसिप्लिन का टेस्ट शुरू में ही हो सकता है, और जो भी नई बॉल को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा, वह मैच तय करेगा। टॉस और प्लेइंग XI अभी आने वाले हैं, इसलिए बने रहें...
इंडिया A के लिए, यह मैच एक मुश्किल टेस्ट कैलेंडर से पहले एक जरूरी ट्यून-अप है। स्पॉटलाइट पूरी तरह से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे सीनियर रेगुलर खिलाड़ियों पर होगी, जो बीच में कुछ क्वालिटी टाइम बिताना और ओवरसीज बाउंस के हिसाब से ढलना चाहेंगे। ODI सेटअप से अचानक बाहर किए जाने के बाद जायसवाल के बारे में भी काफा बातें हो रही हैं, जिससे बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को लंबे फॉर्मेट में तुरंत रिस्पॉन्स देने का मौका मिल गया है। भारत हाल ही में विदेशों में मिले कॉन्फिडेंस पर भी निर्भर करेगा: ध्रुव जुरेल ने MCG में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ दो फिफ्टी लगाकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि साई सुदर्शन ने मैके में शानदार शतक बनाया। टॉप ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल और एक अच्छे ऑस्ट्रेलियाई लेग के बाद सीम अटैक को लीड करने वाले मुकेश कुमार के साथ, मेहमान टीम के पास भरोसा करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें