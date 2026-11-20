वैभव सूर्यवंशी तबाही मचाने को तैयार, कितने बजे शुरू होगा India A vs NEP राइजिंग स्टार एशिया कप मैच? कहां देखें लाइव
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का चौथा मैच आज दोहा में खेला जाना है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों पर हर किसी की नजरें होंगे। जानें कितने बजे यह मैच शुरू होगा।
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को दोहा में खेला जाना है। यह मैच वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा हैं, जो भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान भी है। इस टूर्नामेंट में वैसे तो भारत ने अपनी ए टीम भेजी है, मगर उसमें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे कई स्टार खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम का भी हिस्सा हैं। भारत का 22 नवंबर को मुकाबला चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भी है। ऐसे में इस मैच के जरिए टीम इंडिया दोहा की परिस्थितियों में ढलना चाहेगी और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की तैयारी करना चाहेगी। आइए एक नजर भारत ए बनाम नेपाल लाइव मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच कब खेला जाएगा?
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच आज यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को खेला जाएगा।
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच कहां खेला जाएगा?
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच कितने बजे शुरू होगा?
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। दोहा में लोकल टाइम के अनुसार मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा।
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा।
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
इंडिया ए वर्सेस नेपाल एशिया कप राइजिंग स्टार का चौथा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा इंडिया ए वर्सेस नेपाल लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।
इंडिया A स्क्वाड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (WK), तिलक वर्मा (C), रिंकू सिंह (VC), कुमार कुशाग्र (WK), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज़ अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी।
नेपाल टीम: संदीप लामिछाने (कप्तान), बसीर अहमद, अर्जुन कुमाल, नंदन यादव, पवन सर्राफ, ललित राजबंशी, लोकेश बाम, कुशल भुर्टेल, सोमपाल कामी, दीपक डुमरे (विकेट कीपर), संदीप जोरा, अभिषेष गौतम, ईशान पांडे, राशिद खान, देव खनल।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें