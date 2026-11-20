India A vs Nepal Live: नेपाल के खिलाफ भारत की बैटिंग शुरू, वैभव-अभिषेक से ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद
India A vs Nepal Live: इंडिया ए और नेपाल के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप का चौथा मुकाबला शुक्रवार को खेला जा रहा है। नेपाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर होंगी नजरें।
India A vs Nepal Live: इंडिया ए और नेपाल के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप का चौथा मुकाबला शुक्रवार को खेला जा रहा है। नेपाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर होंगी नजरें। भारत के स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं।
इंडिया ए टीम शुक्रवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में अपने अभियान का आगाज कर रही है। तिलक वर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम का पहला मुकाबला नेपाल से हो रहा है। इंडिया ए की टीम टूर्नामेंट में ग्रुप बी में हैं, इसमें यूएई, नेपाल और पाकिस्तान ए की टीमें भी शामिल हैं। जबकि ग्रुप ए में बंगलादेश ए, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए और हांगकांग शामिल हैं। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी जो कि 26 और 27 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला रविवार 29 नवंबर को खेला जाएगा।
India A vs Nepal Live Score: नेपाल ने जीता टॉस, भारत की बैटिंग।
इंडिया ए प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव
राइजिंग स्टार्स एशिया कप कतर के दोहा में 19 से 29 नवंबर तक खेला जाएगा। इंडिया ए की टीम का नेतृत्व तिलक वर्मा के हाथों में है। जबकि रिंकू सिंह उपकप्तान होंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भारत के टी-20 दल का हिस्सा रहे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव भी 15 सदस्यीय दल में शामिल हैं। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर सबकी नजरें होंगी, जोकि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की टीम की कप्तानी करके आ रहे हैं। उन्होंने अंडर 19 और ए टीमों के लिये बड़ी पारियां खेली है । श्रीलंका में इस साल त्रिकोणीय श्रृंखला में उन्होंने 29 गेंद में 94 रन बनाये थे ।
भारत ए टीम : तिलक वर्मा (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शद खान, आयुष बडोनी ।
नेपाल : संदीप लामिछाने (कप्तान), लोकेश बाम, बशीर अहमद, अर्जुन कुमल, नंदन यादव, पवन सराफ, ललित राजबंशी, कुशल भूर्तल, सोमपाल कामी, दीपक डुमरे, संदीप जोरा, अभिषेक गौतम, इशान पांडे, राशिद खान, देव खानाल
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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