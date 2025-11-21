IND vs BAN Asia Cup Live Score: सेमीफाइनल में भिड़ेंगे भारत-बांग्लादेश के स्टार्स, वैभव सूर्यवंशी पर नजरें

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIND vs BAN Asia Cup Live Score: सेमीफाइनल में भिड़ेंगे भारत-बांग्लादेश के स्टार्स, वैभव सूर्यवंशी पर नजरें
India A vs Bangladesh A Rising Stars Asia cup 2025 live score: India vs Ban लाइव स्कोर, बॉल बाई बॉल कमेंट्री, रियल टाइम अपडेट, भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप का पहला सेमीफाइनल होगा।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 21 Nov 2025 12:27 PM
ind vs ban Rising Stars Asia Cup 2025 Live Score: भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच शुक्रवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। ग्रुप बी में लीग स्टेज में भारतीय टीम तीन मुकाबले में से दो जीतकर टेबल में दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ग्रुप ए में दो मुकाबले जीतकर टेबल टॉपर रही। भारत के लिए जारी टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वह 201 रन बना चुके हैं। राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में भारत ए के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम बांग्लादेश को हलके में लेने की गलती नहीं करेगी, जिसने अफगानिस्तान ए टीम को 78 रन पर समेट दिया था । इसके अलावा लीग मैच में श्रीलंका ए की मजबूत टीम को आखिरी ओवर तक खेलने पर मजबूर किया।

21 Nov 2025, 12:28:00 PM IST

ind vs ban live score: भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच शुक्रवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 का पहला सेमीफाइनल दोहा स्थित वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने लीग स्टेज में 2-2 मुकाबले जीते हैं।

Asia Cup 2025 Vaibhav Suryavanshi

