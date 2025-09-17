ऑस्ट्रेलिया ए ने किया श्रेयस अय्यर की टीम की नाक में दम, 2 बल्लेबाजों ने जड़ा शतक; 3 ने फिफ्टी
ऑस्ट्रेलिया ए ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम की नाक में दम कर दिया। 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, जबकि 3 बल्लेबाज ने फिफ्टी जड़ी। 532 रन के बाद ऑस्ट्रेलिया ए ने अपनी पहली पारी को घोषित कर दिया।
India A vs Australia A Match: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम के लिए मंगलवार 16 सितंबर का पूरा दिन और बुधवार 17 सितंबर की सुबह खराब रही। इंडिया ए की नाक में दम ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के बल्लेबाजों ने कर दिया। श्रेयस की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए। दो बल्लेबाजों ने शतक जड़ा और तीन बल्लेबाजों के बल्ले से अर्धशतक निकले। इसके बाद 532 रनों पर जाकर ऑस्ट्रेलिया ए ने पारी घोषित कर दी। प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद जैसे गेंदबाज फीके नजर आए।
लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान नैथन मैक्स्वीनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। पहले विकेट के लिए भारत को 198 रनों का इंतजार करना पड़ा। कैपबेल कैलावे 88 रन बनाकर आउट हुए। उनके साथी ओपनर सैम कॉन्स्टस 144 गेंदों में 108 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार भारत ने नहीं किया।
हालांकि, पांचवें विकेट के लिए फिर से 100 रन से ज्यादा की साझेदारी और छठे विकेट के लिए भी 100 रनों के करीब की साझेदारी हुई। जोश फिलिपी 123 रन की पारी खेलकर नाबाद लौटे। 81 रन लियाम स्कॉट 81 रन बनाने में सफल हुए, जबकि 70 रन कूपर कोनोली ने बनाए। इंडिया ए के लिए 3 विकेट हर्ष दुबे, 2 विकेट गुरनूर बरार और एक विकेट खलील अहमद को मिला। इंडिया ए की शुरुआत भी इस मैच में बल्लेबाजी में अच्छी हुई है। खबर लिखे जाने तक इंडिया के ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन और एन जगदीशन ने 50 रन जोड़ लिए हैं। इंडिया ए की बल्लेबाजी में दमखम है। देखना ये है कि किस तरह का जवाब भारतीय बल्लेबाज पेश करते हैं।