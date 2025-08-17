India A vs Australia A Highlights Alyssa Healy century storm Shafali Verma innings wasted India lost by 9 wickets एलिसा हीली के शतकीय तूफान में उड़ा भारत, शेफाली वर्मा की पारी गई बर्बाद; 9 विकेट से मिली हार, Cricket Hindi News - Hindustan
एलिसा हीली के शतकीय तूफान में उड़ा भारत, शेफाली वर्मा की पारी गई बर्बाद; 9 विकेट से मिली हार

एलिसा हीली के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराया। हालांकि भारतीय टीम यह सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही। टीम इंडिया ने सीरीज के शुरुआती दो मैच जीते थे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 12:30 PM
एलिसा हीली के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को तीसरे अनौपचारिक वनडे में 9 विकेट से धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने शेफाली वर्मा के अर्धशतक के दम पर मेजबानों के सामने जीत के लिए 217 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को कंगारुओं ने 27.5 ओवर में ही चेज कर लिया। एलिसा हीली ने इस दौरान 84 गेंदों पर 137 रनों की धुआंधार पारी खेली जिसमें 23 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्हें इस लाजवाब पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआत तो शानदार मिली। शेफाली वर्मा ने नंदिनी कश्यप ने पहले विकेट के लिए 18.1 ओवर में 81 रन जोड़े। शेफाली ने 52 तो नंदिनी ने 28 रनों की पारी खेली। हालांकि इस जोड़ी के टूटने के बाद भारतीय खिलाड़ी स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन नहीं लगा पाए। यस्तिका भाटिया (42) ने जरूर अच्छी पारी खेली, मगर उन्हें किसी और का साथ नहीं मिला।

इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भारत पूरे 50 ओवर बैटिंग नहीं कर सका और पूरी टीम 47.4 ओवर में 216 के स्कोर पर सिमट गई।

इस स्कोर को चेज करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए को ताहलिया विल्सन (59) और एलिसा हीली ने तूफानी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 16.1 ओवर में 137 रन जोड़े। ताहलिया को राधा यादव ने आउट किया। इसके बाद भी हीली का बल्ला नहीं रुका और उन्होंने टीम को 133 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई।

भारत सीरीज के पहले दो मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुका था, ऐसे में तीसरा मैच हारने के बावजूद उन्होंने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया।

