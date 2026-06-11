India A vs Afghanistan A Live Score: तिलक वर्मा भी लौटे पवेलियन, भारत की नजरें 350 के स्कोर पर

India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच दांबुला में खेला जा रहा है। कप्तान तिलक वर्मा भी अर्धशतक जड़ आउट हो गए हैं, क्या भारत 350 तक पहुंच पाएगा।

India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच आज यानी गुरुवार, 11 जून को दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। बारिश की वजह से खेल रुक गया है। खेल रुकने तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन है। कप्तान तिलक वर्मा के साथ रुतुराज गायकवाड़ क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने को कहा था। वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने भारतीय पारी का आगाज धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 74 रनों की पार्टरनेशिप हुई। भारत को पहला झटका वैभव सूर्यवंशी के रूप में लगा जो अर्धशतक से चूके, मगर 21 गेंदों पर 44 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बैटिंग करने आए प्रियांश आर्या ने फिर निराश किया और 8 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 12वें ओवर में 100 रन पूरे किए। प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों पर शतक जड़ा। 22वें ओवर में भारत को तीसरा झटका प्रभसिमरन सिंह के रूप में लगा है जो 84 के निजी स्कोर पर आउट हुए। प्रभसिमरन सिंह शतक से चूक गए। रुतुराज गायकवाड़ 66 रन बनाकर आउट हुए, वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने भी फिफ्टी ठोकी। कप्तान तिलक वर्मा भी 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

India A Live Score- 315-6 (46) 1:55 PM India A vs Afghanistan A Live Score- कप्तान तिलक वर्मा 66 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 46 ओवर के बाद भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 315 रन है। बारिश की वजह से मैच 49-49 ओवर का हो रहा है। क्या आखिरी तीन ओवर में टीम इंडिया 35 रन बनाकर 350 के स्कोर तक पहुंच पाएगी?

1:43 PM India A vs Afghanistan A Live Score-प्रभसिमरन सिंह और रुतुराज गायकवाड़ के बाद कप्तान तिलक वर्मा ने फिफ्टी ठोक दी है। भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया है। टीम इंडिया की नजरें 350 के स्कोर तक पहुंचने पर होगी।

1:14 PM India A vs Afghanistan A Live Score- फरमानुल्लाह सफी ने 38वें ओवर में बैक टू बैक दो गेंदों पर रुतुराज गायकवाड़ और आयुष बदोनी को आउट कर भारत को दो झटके दिए। गायकवाड़ 66 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। वहीं बदोनी 1 गेंद पर पवेलियन लौटे।

12:41 PM India A vs Afghanistan A Live Score- रुतुराज गायकवड़ पिछले मैच में शतक जड़ यहां पहुंचे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए उन्होंने फिर अर्धशतक जड़ दिया है। भारत मजबूत स्थिति में है। यहां से टीम इंडिया 350 का स्कोर बना सकती है।

12:15 PM India A vs Afghanistan A Live Score- दांबुला में बारिश रुक गई है। रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की जोड़ी क्रीज पर है। 30 ओवर से पहले ही भारत का स्कोर 200 के करीब पहुंच गया है। टीम इंडिया की नजरें यहां से 350 के स्कोर पर होगी।

11:25 AM India A vs Afghanistan A Live Score- बारिश ने डाली खलल। मैच रुका। 24.3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन। रुतुराज गायकवाड़ 29 तो तिलक वर्मा 3 रन बनाकर क्रीज पर।

11:25 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमहन सिंह रैंप शॉट लगाते हुए आउट हो गए। वह शतक से चूक गए और 84 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे।

11:25 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 151 रन। प्रभसिमरन सिंह 78 तो रुतुराज गायकवाड़ 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। टीम इंडिया की नजरें आज 400 पार पर होगी।

11:06 AM IND A vs AFG A Live Cricket Score- प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों पर अपनी फिफ्टी चौके के साथ पूरी की। वह अभी तक 9 चौके लगा चुके हैं।

11:02 AM IND A vs AFG A Live Cricket Score- प्रभसिमरन सिंह 44 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। वह 2 विकेट गिरने के बाद संभलकर बैटिंग कर रहे हैं। रुतुराज गायकवाड़ से उन्हें अच्छा साथ भी मिल रहा है। दोनों की नजरें अगले 10-12 ओवर ऐसे ही गेम चलाने पर होगी।

10:53 AM IND A vs AFG A Live Cricket Score- 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन है। प्रभ सिमरन सिंह 39 तो रुतुराज गायकवाड़ 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

10:53 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 87 रन है। प्रभसिमरन सिंह और रुतुराज गायकवाड़ को यहां से पारी संभालनी होगी और दोनों को लंबा खेलना होगा।

10:43 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 88 रन एक विकेट के नुकसान पर। प्रभसिमरन सिंह 34 तो प्रियांश आर्या 8 रन बनाकर क्रीज पर।

10:35 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 8वें ओवर में भारत को पहला झटका वैभव सूर्यवंशी के रूप में लगा है, जो 21 गेंदों पर 44 के निजी स्कोर पर आउट हुए हैं। अब्दुल्ला अहमदजई की गेंद पर ढीला शॉट लगाने के चक्कर में वह आउट हुए और अर्धशतक से चूके। प्रभसिमरन सिंह का साथ देने प्रियांश आर्या आए हैं।

10:33 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया है। वैभव सूर्यवंशी 44 रन पर आउट। वह अर्धशतक से चूक गए हैं।

10:30 AM India A vs Afghanistan A Live Score- प्रभसिमरन सिंह भी मचा रहे हैं तबाही, वैभव सूर्यवंशी के साथ बदल रहे हैं रंग। 7वें ओवर में उन्होंने लगातार दो गेंदों पर दो चौके लगाए और 27 के निजी स्कोर पर पहुंचे।

10:28 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 59 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं।

10:24 AM India A vs Afghanistan A Live Score- वैभव सूर्यवंशी की शानदार कवर ड्राइव, उनके खाते में एक और चौका। वैभव सूर्यवंशी 17 गेंदों पर 35 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। आज वह अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं।

10:22 AM India A vs Afghanistan A Live Score- मोहम्मद इब्राहिम का 5वां ओवर काफी महंगा रहा। वैभव सूर्यवंशी ने भी इस ओवर में दो चौके लगाए। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 50/0। वैभव सूर्यवंशी 31 तो प्रभसिमरन सिंह 18 रन बनाकर क्रीज पर।

10:18 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 5वें ओवर लेकर आए मोहम्मद इब्राहिम का स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने चौके के साथ किया। दोनों ही बल्लेबाज बाउंड्री लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी 23 तो प्रभसिमरन सिंह 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।

10:16 AM India A vs Afghanistan A Live Score- अब्दुल्ला अहमदजई के चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर इस बार वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट लगाते हुए चार रन बटौरे। गेंद एक बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के पार गई। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37/0

10:14 AM India A vs Afghanistan A Live Score- वैभव सूर्यवंशी ने तेजी में चलाया बल्ला! चौथा ओवर लेकर आए अब्दुल्ला अहमदजई की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और चौका लगाया। गेंदबाज ने उन्हें हाथ खोलने का मौका दिया और इसका फायदा भारतीय बल्लेबाज ने उठाया। वैभव सूर्यवंशी 19 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।

10:11 AM India A vs Afghanistan A Live Score- प्रभसिमरन सिंह ने भी बदला रंग। वैभव सूर्यवंशी को ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करता देख उन्होंने भी तीसरे ओवर में एक शानदार चौका लगाया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 29/0

10:08 AM India A vs Afghanistan A Live Score- 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। वैभव सूर्यवंशी 14 तो प्रभसिमरन सिंह 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।

10:04 AM India A vs Afghanistan A Live Score- वैभव सूर्यवंशी को मिला रिस्क का रिवॉर्ड। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक रन चुराया, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने उन्हें रन आउट करना चाहा, मगर ओवर थ्रो के चलते भारत को 5 रन मिले। वैभव सूर्यवंशी 4 गेंदों पर 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।

10:01 AM India A vs Afghanistan A Live Score- प्रभसिमरन सिंह ने पहली गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दी और 15 साल के इस खिलाड़ी ने बैक टू बैक दो गेंदों पर कवर्स की दिशा में चौके लगा दिए। वैभव ने अपनी पारी का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है।

10:00 AM India A vs Afghanistan A Live Score- प्रभसिमसन सिंह और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी क्रीज पर। भारत को सधी हुई शुरुआत की उम्मीद रहेगी। अफगानिस्तान के लिए गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद इब्राहिम कर रहे हैं।

9:53 AM India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान प्लेइंग XI

अफगानिस्तान A (प्लेइंग XI): इमरान मीर (c), हसन ईसाखिल, खालिद तनिवाल, इजाज अहमद अहमदजई, बहिर शाह, इशाक रहीमी (w), खलील गुरबाज, ज़हीर खान, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इब्राहिम, फरमानुल्लाह सफी

इंडिया A (प्लेइंग XI): वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (w), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (c), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज

9:49 AM India A vs Afghanistan A Live Score- दांबुला में पहले थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन अब धूप निकल आई है। सुबह इस सतह पर थोड़ी नमी और हलचल होगी। यह अभी भी बैटिंग के लिए अच्छी है। 270-280 एक अच्छा पार स्कोर होगा। अफगानिस्तान ने इसी वजह से टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है।

9:46 AM India A vs Afghanistan A Live Score- अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी है। टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी। हर किसी की नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर होगी।

9:32 AM India A vs Afghanistan A Live Score- कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें। 9 बजकर 40 मिनट पर टॉस का अपडेट आएगा, तब तक बन रहें।

9:25 AM India A vs Afghanistan A Live Score- वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में फेल हो गए थे। 12 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से वह 14 ही रन बना पाए थे, आज उनकी नजरें एक बड़ी पारी खेलने पर होगी।

9:15 AM India A vs Afghanistan A Live Score- भारत की संभावित XI- वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम

8:51 AM India A vs Afghanistan A Live Score- अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग XI बदलने के कोई चांसेस नहीं है। तिलक वर्मा उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे, जिनके साथ उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था।

8:42 AM India A vs Afghanistan A Live Score- रुतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में शतक जड़ा था, वह भारत की जीत के हीरो रहे थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था। वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने भी 60 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। आज भी भारतीय बल्लेबाजों से तगड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

8:40 AM India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया A स्क्वाड: प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु