India A vs Afghanistan A Live Score: वैभव सूर्यवंशी आज अफगानिस्तान के खिलाफ मचाएंगे तबाही, कुछ ही देर में होगा टॉस

India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान एक लाइव मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस साढ़े 9 बजे होगा। यह मैच दांबुला में खेला जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहेंगी।

India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच आज यानी गुरुवार, 11 जून को दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। IND A vs AFG A लाइव मैच भारतीय समयानुसार 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले साढ़े 9 बजे मैदान पर उतरेंगे। टीम इंडिया ट्राई नेशन सीरीज का पहला मुकाबला मेजबान श्रीलंका के खिलाफ जीतकर यहां पहुंच रही है। रुतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को 8 रनों से हराया था। हालांकि स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी पहले मुकाबले में कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, वह महज 14 के निजी स्कोर पर आउट हो गए थे। आज एक बार फिर हर किसी की नजरें उन पर होगी, पूरा भारत चाहेगा कि आज वह बड़ी पारी खेलें।

IND A vs AFG A Live Cricket Score Today Match

9:15 AM India A vs Afghanistan A Live Score- भारत की संभावित XI- वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम

8:51 AM India A vs Afghanistan A Live Score- अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग XI बदलने के कोई चांसेस नहीं है। तिलक वर्मा उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे, जिनके साथ उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था।

8:42 AM India A vs Afghanistan A Live Score- रुतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में शतक जड़ा था, वह भारत की जीत के हीरो रहे थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था। वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने भी 60 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। आज भी भारतीय बल्लेबाजों से तगड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

8:40 AM India A vs Afghanistan A Live Score- इंडिया A स्क्वाड: प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु