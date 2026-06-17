Ind A vs Afg A LIVE Score: अफगानिस्तान ए ने जीता टॉस, कुछ ही देर में बल्लेबाजी करते दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी
India A vs Afghanistan A Live Score: इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज का लीग मैच दांबुला में खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान ए की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है।
India A vs Afghanistan A Live Score: इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए ट्राई नेशन सीरीज का मुकाबला आज यानी बुधवार 17 जून को दांबुला में खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। भारत ने इस मैच को जीता तो टीम फाइनल में पहुंचने के करीब चली जाएगी, जबकि अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की तो फिर अफगानिस्तान को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। भारतीय टीम बदला लेना भी चाहेगी, क्योंकि पिछले मैच में अफगानिस्तान ने डीएलएस मेथड से भारत को हरा दिया था। टीम इंडिया को अगर श्रीलंका में जारी इस ट्राई नेशन वनडे सीरीज के फाइनल में पहुंचना है तो आज का मैच जीतना ही होगा। इस मैच के हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से उम्मीदें होंगी कि वे एक बड़ी पारी इस मैच में खेलें। अभी तक 3 मैचों में 79 रन ही वैभव ने बनाए हैं। 44 रन उनका इस सीरीज में सर्वाधिक स्कोर है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट और उनके चाहने वालों की उम्मीद होगी कि एक बड़ी पारी उनके बल्ले से आए और टीम की जीत में वे अहम योगदान निभाएं। इसके अलावा गेंदबाजी पर भारत को ध्यान देना होगा। इन तीन मैचों में भारत का प्रदर्शन गेंदबाजी के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। बल्लेबाजी में शुरुआत भी ज्यादातर मैचों में अच्छी नहीं रही
ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया का प्रदर्शन
तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के 3 मैच अब तक खेले हैं। पहले मैच में श्रीलंका को भारत ने हराया था, लेकिन अगले मैच में अफगानिस्तान ए से हार का सामना इंडिया ए को करना पड़ा। पिछले मैच में भी इंडिया ए को हार झेलनी पड़ी। श्रीलंका ने सुपर ओवर तक चले मैच में हरा दिया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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