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इंडिया ए करेगी नेपाल का दौरा, खेले जाएंगे 3 टी20; नोट कर लीजिए शेड्यूल

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंडिया ए का नेपाल दौरा कन्फर्म हो गया है। तीन मैच की टी20 सीरीज TU इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, कीर्तिपुर में खेली जाएगी। स्कॉटलैंड में ICC कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी पुष्टि हुई।

इंडिया ए करेगी नेपाल का दौरा, खेले जाएंगे 3 टी20; नोट कर लीजिए शेड्यूल

इंडिया ए का नेपाल दौरा कन्फर्म हो गया है। भारत ए और नेपाल के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होगा। सभी टी20 मैच कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद एडिनबर्ग में ICC एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सीरीज को कन्फर्म किया गया। यह सीरीज नेपाल के लिए कई मायनों में खास रहने वाली है।

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तय शेड्यूल के मुताबिक, पहला T20 9 दिसंबर को खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा मैच 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को खेला जाएगा। इंडिया 'A' स्क्वॉड में टॉप IPL परफॉर्मर और सीनियर इंडियन T20I टीम के बाहर के खिलाड़ी शामिल होने की उम्मीद है, जिससे नेपाल को मजबूत टीमों के खिलाफ मुकाबला करने का एक कीमती मौका मिलेगा। यह सीरीज BCCI और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बीच मज़बूत होते रिश्तों को दिखाती है।

यह टूर ऐसे समय में हो रहा है जब इस साल की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त कैंपेन के बाद नेपाल क्रिकेट में तेजी आ रही है। हालांकि वे टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड को हराकर नेपाल ने खूब तारीफ बटोरी। मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, नेपाल ने मैच को आखिरी ओवर तक खींचा और फिर सिर्फ चार रन से हार गया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने टॉप विरोधी टीम के खिलाफ कितनी अच्छी तरक्की की है।

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उस परफॉर्मेंस ने नेपाल की दुनिया के सबसे मजबूत एसोसिएट देशों में से एक के तौर पर बढ़ती रेप्युटेशन को और मजबूत किया। जोशीले सपोर्टर्स के सपोर्ट से, टीम ने बिना डरे क्रिकेट दिखाया और दिखाया कि वे ग्लोबल स्टेज पर खेल के कुछ सबसे बड़े नामों से मुकाबला करने में काबिल हैं।

नेपाल की मदद करता आ रहा है BCCI

पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले, नेपाल ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था। टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच भी खेले और बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचों की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस लौट आई।

फिलहाल इंडिया की सीनियर टीम का 9 से 13 दिसंबर के बीच कोई मैच नहीं है। ऐसे में सीनियर टीम में शामिल वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका मिलने की उम्मीद है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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