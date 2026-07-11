इंडिया ए करेगी नेपाल का दौरा, खेले जाएंगे 3 टी20; नोट कर लीजिए शेड्यूल

इंडिया ए का नेपाल दौरा कन्फर्म हो गया है। तीन मैच की टी20 सीरीज TU इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, कीर्तिपुर में खेली जाएगी। स्कॉटलैंड में ICC कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी पुष्टि हुई।

इंडिया ए का नेपाल दौरा कन्फर्म हो गया है। भारत ए और नेपाल के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होगा। सभी टी20 मैच कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद एडिनबर्ग में ICC एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सीरीज को कन्फर्म किया गया। यह सीरीज नेपाल के लिए कई मायनों में खास रहने वाली है।

तय शेड्यूल के मुताबिक, पहला T20 9 दिसंबर को खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा मैच 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को खेला जाएगा। इंडिया 'A' स्क्वॉड में टॉप IPL परफॉर्मर और सीनियर इंडियन T20I टीम के बाहर के खिलाड़ी शामिल होने की उम्मीद है, जिससे नेपाल को मजबूत टीमों के खिलाफ मुकाबला करने का एक कीमती मौका मिलेगा। यह सीरीज BCCI और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बीच मज़बूत होते रिश्तों को दिखाती है।

यह टूर ऐसे समय में हो रहा है जब इस साल की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त कैंपेन के बाद नेपाल क्रिकेट में तेजी आ रही है। हालांकि वे टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड को हराकर नेपाल ने खूब तारीफ बटोरी। मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, नेपाल ने मैच को आखिरी ओवर तक खींचा और फिर सिर्फ चार रन से हार गया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने टॉप विरोधी टीम के खिलाफ कितनी अच्छी तरक्की की है।

उस परफॉर्मेंस ने नेपाल की दुनिया के सबसे मजबूत एसोसिएट देशों में से एक के तौर पर बढ़ती रेप्युटेशन को और मजबूत किया। जोशीले सपोर्टर्स के सपोर्ट से, टीम ने बिना डरे क्रिकेट दिखाया और दिखाया कि वे ग्लोबल स्टेज पर खेल के कुछ सबसे बड़े नामों से मुकाबला करने में काबिल हैं।

नेपाल की मदद करता आ रहा है BCCI

पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले, नेपाल ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था। टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच भी खेले और बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचों की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस लौट आई।