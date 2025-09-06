India A squad for two multi day matches against Australia A announced Shreyas Iyer named captain श्रेयस अय्यर बने इंडिया ए के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India A squad for two multi day matches against Australia A announced Shreyas Iyer named captain

श्रेयस अय्यर बने इंडिया ए के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान

सीनियर पुरुष चयन समिति ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए स्क्वॉड का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:31 PM
share Share
Follow Us on
श्रेयस अय्यर बने इंडिया ए के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वाले दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए सीनियर पुरुष चयन समिति ने शनिवार को इंडिया ए टीम का ऐलान किया है। आगामी सीरीज के लिए अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वाले दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए सीनियर पुरुष चयन समिति ने शनिवार को इंडिया ए टीम का ऐलान किया है। आगामी सीरीज के लिए अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान चुना गया है। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच सीरीज 16 सितंबर से शुरू होगी। दूसरा बहु-दिवसीय मैच 23 सितंबर, 2025 को शुरू होगा। दोनों मैच लखनऊ में होंगे।

आगामी एशिया कप से बाहर रहने के बाद श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 सितंबर से लखनऊ में खेले जाने वाले दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। मुंबई का यह बल्लेबाज उस टीम की कप्तानी करेगा जिसमें साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे कुछ अन्य नए टेस्ट खिलाड़ी भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:ना 50 बना और ना 100, फिर भी बन गए 336 रन; टी20 इंटरनेशनल में दूसरी बार हुआ ऐसा

केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को 23 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे मैच के लिए दो अन्य खिलाड़ियों की जगह ए टीम में शामिल किया जाएगा। यह 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास के तौर पर होगा। दोनों खिलाड़ी को एशिया कप के लिए आराम दिया गया है। दो बहु-दिवसीय मैचों के बाद, भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में तीन वनडे मैच खेलेंगे।

इंडिया ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर

Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |