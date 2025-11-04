Cricket Logo
Rising Stars Asia Cup 2025 के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान, जानिए कौन है कप्तान और किन्हें मिला मौका?

संक्षेप: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान हो गया है। सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है। इस टीम के कप्तान जितेश शर्मा हैं। उपकप्तानी नमनधीर को सौंपी गई है।

Tue, 4 Nov 2025 10:22 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान हो गया है। सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है। ये टीम कतर के दोहा में 14 से 23 नवंबर तक खेला जाना है। इस टीम के कप्तान जितेश शर्मा हैं। उपकप्तानी नमन धीर को सौंपी गई है। दोहा के वेस्ट इंड इंटरेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सभी मैच खेले जाएंगे। 15 सदस्यीय टीम के अलावा चयनकर्ताओं ने 5 खिलाड़ियों को स्टैंड-बाय पर भी रखा है।

इंडिया ए टीम को राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए टीम शामिल है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में आईसीसी के फुल मेंबर नेशन्स की ए टीमें हिस्सा लेंगी और एसोसिएट नेशन्स की मुख्य टीमें भाग लेने वाली हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की ए टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि ओमान, यूएई और नेपाल की मुख्य टीमें जो इस टूर्नामेंट में खेलेंगी।

इंडिया ए टीम में 2 इंटरनेशनल प्लेयर

इस नए एशिया कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ दो ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है। इनमें एक कप्तान जितेश शर्मा हैं, जबकि दूसरे ऑलराउंडर रमनदीप सिंह हैं। इनके अलावा किसी को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए की टीम

प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर) और सुयश शर्मा।

इसके अलावा पांच खिलाड़ियों को स्टैंड-बाय के रूप में भी रखा गया है। इनमें गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुष कोटियान, समीर रिजवी और शेक रशीद का नाम शामिल है।

एशिया कप की ट्रॉफी पर विवाद

एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पर अभी विवाद है, क्योंकि भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन भारत को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है, क्योंकि उस पर अभी भी एसीसी चीफ मोहसिन नकवी का कब्जा है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Jitesh Sharma
