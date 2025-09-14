ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए स्क्वॉड का हुआ ऐलान, तिलक वर्मा समेत चुने गए दो कप्तान

India A squad for Australia one-day series: बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड घोषित कर दिया है। तिलक वर्मा और रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे। इंडिया ए स्क्वॉड में अभिषेक शर्मा भी हैं।

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार (14 सितंबर) को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। इंडिया ए के दो कप्तान चुने गए हैं। बल्लेबाज रजत पाटीदार पहले मैच में जबकि तिलक वर्मा दूसरे और तीसरे मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा तिलक पहले मैच के लिए स्क्वॉड में नहीं हैं।

रजत को दूसरे और तीसरे मैच के लिए उपकप्तान नियुक्त किया गया है। उनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। यह आरसीबी की 18 सालों में पहली आईपीएल ट्रॉफी थी। रजत की अगुवाई वाली सेंट्रल जोन टीम दलीप ट्रॉफी 2025 जीतने की कगार पर है। उसे सोमवार को सिर्फ 65 रनों की जरूरत है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा इंडिया ए स्क्वॉड में हैं। अभिषेक, तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी इंडिया ए के लिए अंतिम दो मैच खेलेंगे।

इंडिया एक स्क्वॉड में प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक पोरेल के तौर पर दो विकेटकीपर हैं। बल्लेबाज रियान पराग और आयुष बडोनी को भी शामिल किया गया है। सिमरजीत सिंह और प्रियांश आर्या ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सिर्फ पहले मैच के लिए चुने गए हैं। सीरीज का आयोजन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा। पहला मैच 30 सितंबर, दूसरा 3 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला पांच अक्टूबर को होगा। सभी मैच दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होंगे।

पहले वनडे मैच के लिए इंडिया ए स्क्वॉड: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह।