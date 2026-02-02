Cricket Logo
T20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्मअप मैचों के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान, जानिए कौन है कप्तान?

संक्षेप:

T20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्मअप मैचों के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कप्तानी आयुष बडोनी को मिली है, जो हाल ही में भारतीय टीम में भी चुने गए थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था। 

Feb 02, 2026 12:46 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
T20 World Cup 2026 में इंडिया ए टीम भी दो वार्मअप मैच खेलने वाली है। एक तरह से दूसरी टीमों को भारतीय खिलाड़ी मैच प्रैक्टिस कराते नजर आएंगे। इंडिया ए टीम को यूएसए और नामीबिया के खिलाफ दो वार्मअप मैच टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेलने हैं। इन मैचों के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान हो गया है, जिसके कप्तान आयुष बडोनी हैं, जिन्हें हाल ही में भारत की वनडे टीम में मौका मिला था, लेकिन डेब्यू नहीं कर सके थे। टीम में तिलक वर्मा भी हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे। वे भारत की टी20 विश्व कप 2026 टीम का हिस्सा भी हैं। उनको तैयारी का भरपूर मौका इन दो मैचों के जरिए मिलेगा।

मयंक यादव भी लंबे समय के बाद मैदान पर नजर आने वाले हैं। करियर की शुरुआत में ही चोटों से जूझने वाले मयंक यादव इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं, जो वार्मअप मैच खेलने वाली है। टीम में रियान पराग भी हैं, जो वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि, मौजूदा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुंदर की रिकवरी अच्छी हो रही है और वे टी20 विश्व कप के लिए फिट हो सकते हैं। रवि बिश्नोई भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो टी20 सीरीज में एक मैच खेले थे। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टी20 सीरीज में चुना गया था।

2 से 6 फरवरी तक अलग-अलग शहरों में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्मअप मैच खेले जाने हैं। इंडिया ए टीम को 2 फरवरी को यूएसए से नवी मुंबई में भिड़ना है, जबकि 6 फरवरी को बेंगलुरु में नामीबिया से इंडिया ए टीम की भिड़ंत होगी। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 की फाइनलिस्ट के खिलाफ नवी मुंबई में 4 फरवरी को वार्मअप मैच खेलने वाली है। एक ही मुकाबला वार्मअप के तौर पर भारत खेलने वाला है।

T20 World Cup 2026 वार्मअप मैचों के लिए इंडिया A टीम

आयुष बदोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उरविल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह,विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव

T20 World Cup 2026
