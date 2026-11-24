86 गेंद में भारत ने चेज कर लिए 250 रन, वैभव सूर्यवंशी के दोहरे शतक की बदौलत रच दिया इतिहास
इंडिया ए ने यूएई ए के खिलाफ 200 से अधिक के टारगेट को 14.2 ओवर में हासिल करके इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी के दोहरे शतक की बदौलत इंडिया ए ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई।
इंडिया ए ने मंगलवार को यूएई ए के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की। इंडिया ए ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी के दोहरे शतक की बदौलत 14.2 ओवर में ही 250 रन हासिल कर लिए। भारत ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ महज 52 गेंद में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनकी इस पारी की बदौलत इंडिया ने 200 से अधिक रन के टारगेट को सबसे तेज हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
इंडिया ए ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
लिस्ट ए के क्रिकेट इतिहास में 200 से अधिक रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने का यह सबसे तेज (सबसे कम ओवरों में) रन-चेज है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑलाइड बैंक लिमिटेड के नाम था, जिन्होंने 2003 में लाहौर में पैट्रन कपके दौरान सर्विस इंडस्ट्रीज के खिलाफ 20 ओवरों में 200 से अधिक के लक्ष्य को हासिल किया था। इंडिया ए ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 14.2 ओवर में इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर नया इतिहास रच दिया है।
वैभव सूर्यवंशी ने ठोका दोहरा शतक
यूएई ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 249 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया लेकिन सूर्यवंशी के कहर के सामने यह स्कोर छोटा साबित हुआ। भारत ए ने महज 14.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर 254 रन बना लिए। इससे पहले, यूएई ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 249/8 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें हरप्रीत सिंह भाटिया ने 144 गेंदों पर 130 रनों की बेहतरीन पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 15 वर्षीय युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी छाए रहे। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक को ही बदल दिया और महज 53 गेंदों पर 204 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले 28 छक्के और 7 चौके शामिल थे।
इससे पहले भारत में पिछले साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले हरप्रीत सिंह भाटिया के शानदार शतक की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के ग्रुप-बी मुकाबले में भारत ए के खिलाफ आठ विकेट पर 249 रन बनाए। हरप्रीत ने 144 गेंद में 130 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और चार छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 रन भी पीछे छोड़ दिया। पैंतीस वर्षीय हरप्रीत इस साल की शुरुआत में यूएई के नागरिक बने थे। उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व करने के अलावा भारत में प्रथम श्रेणी के 86 मुकाबले भी खेले हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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