ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, जानिए किसे मिलेगी कमान

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ईशान 2023 से भारत के लिए नहीं खेले हैं।

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम अगले महीने भारत का दौरा करेगी। इस दौरान टीम इंडिया ए के खिलाफ 16 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एक अनौपचारिक टेस्ट और वनडे सीरीज खेलेगी। दोनों सीरीज के दौरान भारतीय टीम के कुछ स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारत के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे मैचों में हिस्सा ले सकते हैं, उसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रवाना होंगे। यहां हम आपको अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के लिए संभावित इंडिया ए टीम के बारे में बताने जा रहे हैं।

अभिमन्यु ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़ को पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है। अभिमन्यु ईश्वरन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर जा चुके हैं लेकिन मौका नहीं मिला है। ऋतुराज 2023 में वेस्टइंडीज दौरे पर गए थे। अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में उनके प्रदर्शन के बावजूद ईश्वरन टेस्ट टीम में अपना स्थान बरकरार रखने की संभावना है। ईश्वरन लंबे समय से अपने टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। वही ऋतुराज वनडे और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं। ईश्वरन टीम के कप्तान हो सकते हैं।

दोनों ओपनर्स के बाद साई सुदर्शन को भी तीसरे नंबर पर मौका दिया जा सकता है। इसके बाद वह वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का हिस्सा होंगे। सुदर्शन ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। करुण नायर और सरफराज खान की जगह पक्की है। करुण ने टेस्ट टीम में जगह बनाई थी लेकिन इंग्लैंड दौरे पर वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। ईशान किशन खेलते हुए दिखेंगे।

वह इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के काफी करीब थे। ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको मौका मिलने वाला था लेकिन चोट के कारण ऐसा नहीं हुआ। एन जगदीशन को पंत का रिप्लेसमेंट चुना गया। जगदीशन को भी इंडिया ए टीम में शामिल किया जा सकता है। देवदत्त पडिकल भी टीम का हिस्सा होंगे। स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर इंडिया ए के लिए खेल सकते हैं।

लंबे समय से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी टेस्ट में वापसी के लिए इंडिया ए के लिए खेल सकते हैं। उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए मौका नहीं मिला था। अंशुल कंबोज और खलील अहमद स्क्वॉड का हिस्सा होंगे। अंशुल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। तनुश कोटियन और मानव सुथार टीम में दो स्पिनर हो सकते हैं।