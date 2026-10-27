जीत की दहलीज पार नहीं कर पाई इंडिया ए, ड्रॉ हुआ मैच; देवदत्त पडिक्कल की 199 रन की पारी गई बेकार
इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत आखिरी दिन जीत की दहलीज पार नहीं कर पाया। खराब रोशनी की वजह से दिन के खेल को समाप्त करना पड़ा। पडिक्कल की 199 रन की पारी बेकार गई।
इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। जीत की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया एक विकेट से इस मैच को जीतने से चूक गई। खराब रोशनी के चलते आखिरी दिन पूरे ओवर का खेल नहीं हो पाया। 313 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 65 ओवर में 187 रन बनाए। कर्टिस हीफी ने इस मैच को ड्रॉ कराने में अहम रोल अदा किया, उन्होंने 90 रनों की नाबाद पारी खेली। आखिरी विकेट के लिए जेडन लेनोक्स ने भी उनका भरपूर साथ दिया, जिन्होंने 24 गेंदों पर 6 रन बनाए। भारत ए ने न्यूजीलैंड ए का 9वां विकेट 56वें ओवर में चटकाया था, इसके बाद 9 ओवर का खेल हुआ, जिसमें तेज गेंदबाज ने भी खराब रोशनी की वजह से स्पिन बॉलिंग की। भारत ने आखिरी विकेट के लिए हर एक तरीका अपनाया, मगर वह कामयाब नहीं हुआ।
देवदत्त पडिक्कल की 199 रनों की पारी गई बेकार
पहली पारी में जब 113 रनों पर ढेर होने के बाद भारत पर जीत का खतरा मंडरा रहा था, तब देवदत्त पडिक्कल ने 199 रनों की पारी खेल ना सिर्फ हार को टाला, बल्कि टीम को जीत का रास्ता भी दिखाया। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शानदार वापसी करते हुए 516 रन बोर्ड पर लगाए। पडिक्कल 199 रनों पर अंपायर के गलत फैसले के चलते आउट हो गए, नहीं तो वह अपना दोहरा शतक पूरा कर लेते। पडिक्कल के अलावा साई सुदर्शन ने 91, यश ठाकुर ने 66 तो वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रनों की पारी खेली। पडिक्कल और सुदर्शन के बीच तीसरे विकेट के लिए 215 रनों की साझेदारी हुई जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ी दोनों पारियों में फ्लॉप रहे।
पहले दिन बैकफुट पर था भारत
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया ए की टीम पहले ही दिन बैकफुट पर चली गई थी। 113 रनों पर भारत ए की पहली पारी सिमट गई थी। पडिक्कल ने पहली पारी में 32 तो यश ठाकुर ने 44 रनों की पारी खेली थी। केएल राहुल समेत 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए थे। न्यूजीलैंड ने पहले ही दिन शानदार बैटिंग कर टीम इंडिया पर लीड हासिल कर ली थी। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाए थे। इसके बावजूद भारत ने जो दूसरी पारी में कमबैक किया वो शानदार था। भारत अगर इस मैच को जीत जाता तो और बड़ी बात होती।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें