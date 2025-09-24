इंडिया ए की दूसरे टेस्ट में खुल गई कलई, 6 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में हुए आउट; केएल राहुल भी फ्लॉप

India A vs Australia A: इंडिया ए बुधवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की पहली पारी में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल भी फ्लॉप रहे। इंडिया ए की कमान ध्रुव जुरेल संभाल रहे हैं।

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंडिया ए की बुधवार को मैच के दूसरे दिन कलई खुल गई। 420 के जवाब में इंडिया ए की पहली पारी 194 रनों पर सिमट गई। इंडिया ए के 6 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी के आधार पर 226 रनों की बढ़त हासिल की। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ए की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे दिन स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर तीन विकेट पर 16 रन थे। ऑस्ट्रेलिया ए ने सैम कोन्स्टास (3), कैंपबेल केलावे (0) और ओलिवर पीक (1) के विकेट खोए। कप्तान नाथन मैकस्वीनी 11 रन बनाकर नाबाद हैं।

बुधवार को बैटिंग करने उतरी इंडिया ए को पहला झटका अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल के रूप में लगा, जो फ्लॉप रहे। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बटोरे। वह आठवें ओवर में आउट हुए। इसके बाद, एन जगदीशन (45 गेंदों में 38) और साई सुदर्शन (140 गेंदो में 75) ने दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े। जगदीशन 13वें ओवर में लौटे और भारतीय पारी लड़खड़ाती चली गई। सुदर्शन को दूसरे छोर पर भरोसेमंद साथी नहीं मिला। देवदत्त पडिक्कल, कप्तान ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के बल्ले से सिर्फ एक-एक रन निकला। भारतीय टीम 52.5 ओवर में ऑलआउट हुई। सुदर्शन इस ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन लौटे। भारत की ओर से आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी गुरनूर बरार (1) थे।