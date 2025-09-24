India A Collapesd On Day 2 of 2nd Unofficial Test Against Australia 6 players dismissed in single digits KL Rahul flop इंडिया ए की दूसरे टेस्ट में खुल गई कलई, 6 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में हुए आउट; केएल राहुल भी फ्लॉप, Cricket Hindi News - Hindustan
India A Collapesd On Day 2 of 2nd Unofficial Test Against Australia 6 players dismissed in single digits KL Rahul flop

इंडिया ए की दूसरे टेस्ट में खुल गई कलई, 6 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में हुए आउट; केएल राहुल भी फ्लॉप

India A vs Australia A: इंडिया ए बुधवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की पहली पारी में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल भी फ्लॉप रहे। इंडिया ए की कमान ध्रुव जुरेल संभाल रहे हैं। 

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:43 PM
इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंडिया ए की बुधवार को मैच के दूसरे दिन कलई खुल गई। 420 के जवाब में इंडिया ए की पहली पारी 194 रनों पर सिमट गई। इंडिया ए के 6 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी के आधार पर 226 रनों की बढ़त हासिल की। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ए की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे दिन स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर तीन विकेट पर 16 रन थे। ऑस्ट्रेलिया ए ने सैम कोन्स्टास (3), कैंपबेल केलावे (0) और ओलिवर पीक (1) के विकेट खोए। कप्तान नाथन मैकस्वीनी 11 रन बनाकर नाबाद हैं।

बुधवार को बैटिंग करने उतरी इंडिया ए को पहला झटका अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल के रूप में लगा, जो फ्लॉप रहे। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बटोरे। वह आठवें ओवर में आउट हुए। इसके बाद, एन जगदीशन (45 गेंदों में 38) और साई सुदर्शन (140 गेंदो में 75) ने दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े। जगदीशन 13वें ओवर में लौटे और भारतीय पारी लड़खड़ाती चली गई। सुदर्शन को दूसरे छोर पर भरोसेमंद साथी नहीं मिला। देवदत्त पडिक्कल, कप्तान ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के बल्ले से सिर्फ एक-एक रन निकला। भारतीय टीम 52.5 ओवर में ऑलआउट हुई। सुदर्शन इस ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन लौटे। भारत की ओर से आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी गुरनूर बरार (1) थे।

ये भी पढ़ें:केएल राहुल और करुण नायर इस रणजी टीम में शामिल, संभावितों में प्रसिद्ध भी

ऑस्ट्रेलिया के लिए हेनरी थॉर्नटन ने सबसे ज्यादा चार विकेट चटकाए। टॉड मर्फी ने दो विकेट हासिल किए। विल सदरलैंड, कोरी रोचिचियोली और कूपर कोनोली को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया की ओर से जैक एडवर्ड्स (88) ने सर्वाधिक रन बनाए। एडवर्ड्स ने दो महत्वपूर्ण साझेदारियां कर ऑस्ट्रेलिया ए के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। उन्होंने छठे विकेट के लिए फिलिप के साथ 52 रन और आठवें विकेट के लिए विल सदरलैंड के साथ 52 रन जोड़े। एडवर्ड्स शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन बरार ने उनकी 78 गेंदों में 88 रनों की तेजतर्रार पारी (11 चौके और एक छक्का) पर प्रसिद्ध के हाथों कैच कर विराम लगाई। बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने इंडिया ए के लिए पांच विकेट चटकाए।

