रोमांचक मुकाबले में इंडिया ए ने मारी बाजी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई 2-0 की बढ़त

भारत ए ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ए को दूसरे वनडे में दो विकेट से मात दी। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। इसके साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। पहला मैच भारत ने तीन विकेट से जीता था।

यास्तिका भाटिया, राधा यादव और तनुजा कंवर के अर्धशतकों की मदद से भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को दो विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। भारत ए ने एक गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की । इससे पहले टी20 सीरीज में भारत ए को 3-0 से पराजय का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 265 रन बनाये। कप्तान एलिसा हीली ने 87 गेंद में 91 रन की पारी खेली। भारत ने सात विकेट 193 रन पर ही गंवा दिये थे । यास्तिका ने 71 गेंद में 66 और राधा ने 78 गेंद में 60 रन बनाये।

इसके बाद स्पिन हरफनमौला तनुजा ने 57 गेंद में 50 रन की पारी खेलकर भारत को जीत तक पहुंचाया। उन्होंने आठवें विकेट के लिये प्रेमा रावत (नाबाद 32) के साथ 68 रन की साझेदारी की। तनुजा के आउट होने के बाद प्रेमा और टिटास साधू ने चुनौती का डटकर सामना किया। भारत ए को आखिरी ओवर में पांच रन चाहिये थे जो इन दोनों ने हासिल किये। भारत ए ने बुधवार को पहला वनडे तीन विकेट से जीता था।

शेफाली वर्मा (4) और धारा गुज्जर (0) के जल्दी आउट होने के बाद यास्तिका ने भारत की पारी को संभाला। उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके लगाये और संयम तथा सूझबूझ के साथ खेलकर भारत को संकट से निकाला। वह 29वें ओवर में आउट हुई जब भारत का स्कोर पांच विकेट पर 151 रन था। यास्तिका और राधा ने पांचवें विकेट के लिये 68 रन जोड़े । राधा 39वें ओवर में आउट हुई तब स्कोर सात विकेट पर 193 रन था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए के लिये हीली ने 91 रन की पारी में आठ चौके और तीन छक्के जड़े। उन्होंने रचेल ट्रेनामैन (24) के साथ दूसरे विकेट के लिये 58 रन की साझेदारी की । इसके बाद हालांकि उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल सका।