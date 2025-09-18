india a captain Shreyas Iyer poor form continue as he gets out for just 8 runs against Australia A श्रेयस अय्यर के लिए टेस्ट टीम की राह हुई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहली पारी में फ्लॉप शो, Cricket Hindi News - Hindustan
श्रेयस अय्यर के लिए टेस्ट टीम की राह हुई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहली पारी में फ्लॉप शो

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच में सिर्फ आठ रन ही बना सके। अगर अगली कुछ पारियों में वह रन ही बना पाए तो उनके लिए टेस्ट टीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंडिया ए ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 403 रन बना लिए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:30 PM
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। श्रेयस अय्यर का खराब फॉर्म जारी है। लखनऊ में खेले जा रहे टेस्ट में श्रेयस अय्यर सिर्फ आठ रन ही बना सके। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली इंडिया ए की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय 103 ओवर में 4 विकेट खोकर 403 रन बना लिए हैं। इंडिया ए की टीम 129 रन से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच के दूसरे दिन छह विकेट पर 532 पर पारी घोषित की थी।

इंडिया ए की पारी के 62वें ओवर में कोरी रोचिकिओली ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। साई सुदर्शन के 59वें ओवर में आउट होने के बाद श्रेयस क्रीज उतरे और एक बाउंड्री लगाई। लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 13 गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रेयस अय्यर के पास इंडिया ए की दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बनाने का मौका होगा। श्रेयस के लिए ये सीरीज काफी अहम है क्योंकि अगर वह भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस सीरीज में बल्ले से कमाल करना होगा। भारतीय टीम अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी और अय्यर उसमें जगह बना सकते हैं। इससे पहले अय्यर दलीप ट्रॉफी में दिखे थे, जहां उन्होंने 25 और 12 रन बनाए थे। वह पिछले साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे लेकिन उसके बाद टीम में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इंडिया ए टीम ने कल के एक विकेट पर 116 रन से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में भारत का दूसरा विकेट नारायण जगदीशन (64) के रूप में गिरा। उन्हें जेवियर बार्टलेट ने विकेटकीपर जॉश फिलिपे के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये देवदत्त पड़िक्कल ने साई सुदर्शन के साथ तीसरे विकेट लिये 76 रन जोड़े। कूपर कॉनली ने साई सुदर्शन (73) को पगबाधा कर इस साझेदारी को तोड़ा। श्रेयस अय्यर आठ रन बनाकर चौथे विकेट के रूप में आउट हुये। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने देवदत्त पड़िक्कल के साथ अविजित 181 रनों की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी।

दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ए ने चार विकेट पर 404 रन बना लिये है और ध्रुव जुरेल (नाबाद 113) तथा देवदत्त पड़िक्कल (नाबाद 86) क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए जेवियर बार्टलेट, कोरी रॉकीचॉली, लियन स्कॉट और कूपर कॉनली ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर 532 के स्कोर पर घोषित कर दी थी।

