श्रेयस अय्यर एक साल के लिए टेस्ट टीम से बाहर, इंडिया ए और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का ऐलान

BCCI ने इंडिया ए और ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का ऐलान कर दिया है। श्रेयस अय्यर को लेकर भी अपडेट सामने आ गया है। उन्होंने बीसीसीआई को जानकारी दे दी है कि वे 6 महीने रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 12:12 PM
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ-साथ ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की घोषणा भी सिलेक्शन कमिटी ने कर दी है। इसके अलावा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर भी आधिकारिक अपडेट सामने आ गया है कि वे अगले 6 महीने रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करेंगे। उन्होंने बीसीसीआई को जानकारी दे दी है कि वे 6 महीने रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे, क्योंकि वे उनको कमर में समस्या है। भले ही बात यहां 6 महीने की है, लेकिन वे एक साल टेस्ट टीम से बाहर रहेंगे।

दरअसल, टीम इंडिया को दो टेस्ट सीरीज अगले दो महीने में खेलनी हैं। इसके बाद अगली टेस्ट सीरीज टीम इंडिया को अगस्त 2026 में खेलनी है। ऐसे में अगर श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में वापसी करना चाहेंगे तो इन दो सीरीज में कर नहीं पाएंगे और अगली सीरीज अगस्त में होगी। इस तरह एक साल वे टेस्ट टीम से दूर रहेंगे। अब सवाल उठता है कि अगस्त में भी श्रीलंका के दौरे पर वे टेस्ट टीम का हिस्सा तब होंगे, जब वे रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। भारत में सारी रेड बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट अगले कुछ महीने में खत्म हो जाएगी। ऐसे में वे वापसी कैसे करेंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है।

सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम और ईरानी कप के लिए शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) टीम का चयन किया है। इंडिया ए टीम अपने मैच 30 सितंबर से कानपुर में खेलेगी, जबकि ईरानी कप रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चैंपियन विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच 1 अक्टूबर से नागपुर में खेला जाएगा। इस टीम के कप्तान रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने हाल ही में दलीप ट्रॉफी बतौर कप्तान जीती है।

बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को लेकर जानकारी देते हुए मीडिया रिलीज में बताया, “श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की जानकारी दी है। ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद, हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है। वह इस ब्रेक का उपयोग सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन बढ़ाने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं। उनके इस फैसले को देखते हुए, ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया।”

पहले वनडे मैच के लिए इंडिया ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य और सिमरजीत सिंह

दूसरे और तीसरे वनडे मैचों के लिए इंडिया ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह

रेस्ट ऑफ इंडिया टीम (ईरानी कप): रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन (विकेटकीपर), तनुष कोटियन, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज और सारांश जैन

