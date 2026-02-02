तिलक की वापसी, जगदीसन का शतक; भारत ने विश्व कप वार्मअप मैच में USA को 38 रनों से हराया
नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में सोमवार को खेले गए आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे वॉर्म-अप मुकाबले में भारत-ए ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को 38 रनों से हरा दिया है। इस मैच में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस निर्णय को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। भारत-ए ने नारायण जगदीसन के शतक दम पर निर्धारित 20 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 3 विकेट खोकर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विपक्षी टीम के सामने 10.17 के रन रेट से 239 रनों का लक्ष्य था।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की टीम ने बेहतर प्रयास किया और 19.4 ओवरों में 200 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। यूएसए की ओर से मध्यक्रम के बल्लेबाज हरमीत सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 9 गेंदों में 25 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। उनके अलावा मोहम्मद मोहसिन ने भी 10 गेंदों पर 21 रन (1 चौका, 2 छक्के) बनाकर मैच में रोमांच पैदा करने की कोशिश की। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों द्वारा की जा रही शानदार गेंदबाजी के कारण यूएसए की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। यूएसए ने अपने अंतिम 5 ओवरों में 62 रन तो जोड़े, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट भी खो दिए।
भारतीय गेंदबाजी विभाग में स्पिनर रवि बिश्नोई सबसे सफल खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में 37 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। बिश्नोई ने खतरनाक दिख रहे जेसी सिंह (2 रन) को बोल्ड कर यूएसए की कमर तोड़ दी। पारी के अंतिम ओवर में नमन धीर ने बेहतर गेंदबाजी से मैच को समाप्त किया। उन्होंने मात्र 0.4 ओवरों में 6 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। नमन ने पहले मोहसिन को खलील अहमद के हाथों कैच कराया और फिर अली खान (6 रन) का विकेट लेकर यूएसए की पारी को 200 रनों पर समेट दिया। गेंदबाज अशोक शर्मा ने भी 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया और हरमीत सिंह को बोल्ड कर भारत की जीत सुनिश्चित की।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने 28 रन बनाए, वहीं नारायण जगदीसन ने 55 गेंदों में 104 रनों की शतकीय पारी खेली और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जगदीशन ने अपनी इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और 4 छक्के जड़े। चोट के बाद वापसी कर रहे तिलक वर्मा ने 24 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़े। आयुष बदोनी ने इस मैच में 26 गेंदों में चार छक्के और 6 चौके की मदद से विस्फोटक 60 रन बनाए। रियान पराग ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए।