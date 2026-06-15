इंडिया ए की हार के एक नहीं बल्कि तीन 'गुनहगार', वैभव सूर्यवंशी ने तो दिल तोड़ डाला
India A vs Sri Lanka A: श्रीलंका ए के हाथों इंडिया ए को सुपर ओवर में हार का मुंह देखना पड़ा। इंडिया ए की अब ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है।
इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच सोमवार को ट्राई नेशन सीरीज में खेला गया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दांबुला में आयोजित मैच का रिजल्ट सुपर ओवर में निकला, जो श्रीलंका ए के पक्ष में गया। श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और इंडिया ए की पारी 49.2 ओवर में 265 रनों पर सिमटी। भारत के लिए मुश्किल वक्त में सूर्यांश शेडगे (72) और विप्रज निगम (51) ने अर्धशतक जमाया। वहीं, श्रीलंका ने सदीरा समरविक्रमा (91) और निरोशन डिकवेला (37) की पारियों के दम पर 265/9 का स्कोर बनाया और मैच टाई होकर सुपर ओवर में पहुंच गया, जहां इंडिया ए को हार का मुंह देखना पड़ा। इंडिया ए की हार के एक नहीं बल्कि तीन 'गुनहगार' हैं।
विपराज निगम
विपराज निगम ने निचलेक्रम में आकर अर्धशतक जड़कर वाहवाही जरूरी लूटी। उन्होंने सूर्यांश शेडगे के साथ आठवें विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की और टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि, विपराज द्वारा एक ही गलती दो बार करना इंडिया ए को बहुत भारी पड़ा। टीम को कुल 10 रनों की पेनल्टी झेली। श्रीलंका ए ने 10/0 के स्कोर से अपनी पारी शुरू की। अगर यह रन फ्री में नहीं जाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। विपराज बैटिंग के दौरान दो बार पिच के डेंजर एरिया में गए। अंपायर डेंजर एरिया में दौड़ने पर 5 रन की पेनल्टी लगाते हैं।
अरशद खान
तेज गेंदबाज अरशद खान ने भारत की ओर से आखिरी ओवर डाला और मैच टाई कराया। श्रीलंका को 50वें ओवर में जीत के लिए पांच रन की दरकार थी लेकिन अरशद ने चार रन दिए। कप्तान तिलक वर्मा ने सुपर ओवर में भी अरशद को गेंद सौंपी मगर वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने 16 रन लुटा दिए, जिसमें एक वाइड और एक नो-बॉल शामिल है। श्रीलंका को एक बाई का रन मिला। अविष्का फर्नांडो ने सिक्स समेत सात रन बटोरे। सहन अराचिगे के बल्ले से छह रन निकले।
वैभव सूर्यवंशी
युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने तो भारतीय फैंस का दिल ही तोड़ डाला। वह ना ही बतौर ओपनर (14 गेंदों में 21) उतरने के बाद कमाल दिखा पाए और ना ही सुपर ओवर में छाप छोड़ी। भारत को सुपर ओवर में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी लेकिन वैभव और सूर्यांश शेडगे 9 रन ही जुटा सके। श्रीलंका के पेसर कुगाथस मथुलन दबाव में निखरे। उनकी शुरुआती तीन गेंदों का सामना सूर्यांश ने किया, जिसमें तीन रन आए। अंतिम तीन गेंद वैभव ने खोलीं, जिसमें 14 रन चाहिए थे। ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर वैभव ने चौथी गेंद पर डबल लिया, पांचवीं गेंद पर चौका मारा जबकि आखिरी बॉल डॉट रही। हालांकि, यह हैरानी भरा रहा कि सूर्यवंशी ने सुपर ओवर की पहली गेंद का सामना नहीं किया। मैच के रोमांचक अंत के बाद थोड़ा माहौल गरमा गया। वैभव को श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का देते हुए देखा गया जिससे दोनों के बीच शारीरिक टकराव भी हुआ।
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