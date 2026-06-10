गायकवाड़ को टॉप-5 में एंट्री के लिए बेलने पड़ेंगे पापड़, देखें लिस्ट ए में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय
ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने धाकड़ क्लब में गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की बराबरी कर ली है। वह इंडिया ए के उकप्तान हैं।
इंडिया ए ने ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए पर 8 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। इस सीरीज को लिस्ट ए का दर्जा प्राप्त है। भारत ने दांबुला में निर्धारित 50 ओवर में 277/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद श्रीलंका को सात गेंद बाकी रहते ढेर कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने चौथे नंबर पर आने के बाद शतकीय पारी खेली। इंडिया ए के उपकप्तान गायकवाड़ ने 114 गेंदों का सामना करने के बाद 101 रन बनाए, जिसमें छह चौके और तीन छक्के हैं। यह उनका लिस्ट ए क्रिकेट में 21वां शतक है।
गायकवाड़ ने की गंभीर-द्रविड़ की बराबरी
29 वर्षीय गायकवाड़ लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फेहरिस्त में संयुक्त रूप से छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व ओपनर गौतम गंभीर और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की बराबरी कर ली है। टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गंभीर और पूर्व कोच द्रविड़ ने 21-21 लिस्ट ए शतक लगाए। बता दें कि सभी वनडे इंटरनेशनल मैच लिस्ट ए में आते हैं। भारत में आयोजित वाले घरेलू टूर्नामेंट- विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी भी लिस्ट-ए में शामिल हैं। गायकवाड़ ने वनडे इंटरनेशनल में एक शतक लगाया है।
टॉप-5 में एंट्री के लिए बेलने पड़ेंगे पापड़
गायकवाड़ को फेहरिस्त में टॉप-5 में एंट्री करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिलहाल, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने लिस्ट ए में 30 शतक ठोके। गायकवाड़ और धवन के बीच 9 शतक का अंतर है। वहीं, लिस्ट ए में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का भारतीय और ओवरऑल रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। महान बल्लेबाज ने अपने करियर में कुल 60 लिस्ट ए शतक लगाए। सचिन के बाद सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली हैं। कोहली अभी तक 59 शतक जड़ चुके हैं।
लिस्ट ए में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय
60 - सचिन तेंदुलकर
59 - विराट कोहली
37 - रोहित शर्मा
31 - सौरव गांगुली
30 - शिखर धवन
21 - ऋतुराज गायकवाड़
21 - गौतम गंभीर
21 - राहुल द्रविड़
भारत अब अफगानिस्तान से भिड़ेगा
मैच की बात करें तो श्रीलंका ए जीत के लिए 278 रन के लक्ष्य की ओर बढ़ती दिख रही थी लेकिन मेजबान टीम ने आखिरी चार विकेट दस गेंद के भीतर गंवा दिए जिससे भारत को करीबी जीत मिली। इनमें से तीन विकेट आखिरी ओवर में गिरे, जिसमें तेज गेंदबाज अरशद खान ने दो विकेट लिए जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुआ। श्रीलंका ए के कप्तान साहान अराछिगे ने 72 गेंद में 74 रन बनाए। भारत ए को ट्राई सीरीज में अब 11 जून को अफगानिस्तान ए से भिड़ना है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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