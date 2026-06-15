इंडिया ए मैच के आखिरी ओवर का रोमांच, कैसे अरशद खान श्रीलंका के सामने हीरो से बने 'विलेन'
India A vs Sri Lanka A Super over: इंडिया ए को श्रीलंका ए खिलाफ रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा। अरशद खान ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की लेकिन सुपर ओवर में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।
इंडिया ए को सोमवार को ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका के हाथों हार झेलनी पड़ी। दांबुला में खेला गया मैच बेहद रोमांचक रहा। रिजल्ट सुपर ओवर में निकला। तेज गेंदबाज अरशद खान हीरो से 'विलेन' बन गए। इंडिया ए ने सूर्यांश शेडगे (72) और विप्रज निगम (51) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 49.2 ओवर में 265/10 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ए ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाए और मैच टाई हो गया। ऐसे में मैच सुपर ओवर में जहां पहुंचा। श्रीलंका के लिए सदीरा समरविक्रमा ने 91, निरोशन डिकवेला ने 37 और वानुजा सहन ने 15 रन जुटाए। भारत को सीरीज में लगातार दूसरी हार मिली है और उसकी फाइनल में पहुंचने की रहा कठिन हो गई है।
कुछ ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच
49 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 261/7 था। आखिरी ओवर में कप्तान तिलक वर्मा ने अरशद खान को गेंद थमाई। श्रीलंका को पांच रन की जरूरत थी लेकिन अरशद ने चार दिए। उस वक्त क्रीज पर समरविक्रमा और चामिका गुणसेकरा थे। हालांकि, अरशद ने कम रन होने के बावजूद हौसला नहीं हारा और कसी हुई गेंदबाजी की।
पहली गेंद- अरशद ने रन नहीं दिया। समरविक्रमा फुल लेंथ गेंद पर जैसे ही पीछे हटे तो वह सीधे मिडऑफ के फील्डर के पास चली गई।
दूसरी गेंद- अरशद ने समरविक्रमा को बोल्ड कर दिया और कहानी में ट्विस्ट आ गया। समरविक्रमा यॉर्कर पर गच्चा खा गए। वह पीछे हटे लेकिन समय पर अपना बल्ला नीचे नहीं रख पाए। उसके बाद श्रीलंका को 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे।
तीसरी गेंद- समरविक्रमा के लौटने के बाद मोहम्मद शिराज आए। उन्होंने लेंथ बॉल को हवा में पुश किया और लॉन्गऑन की दिशा में एक रन चुराया।
चौथी गेंद- अरशद ने खतरनाक यॉर्कर डाली। गुणसेकरा ने मिडिल पर आई गेंद पर किसी तरह बल्ला लगाया। उन्हें मिडऑफ की दिशा में सिंगल मिला।
पांचवीं गेंद- अरशद ने शिराज को ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल-टॉस गेंद डाली। शिराज ने कवर की तरफ ड्राइव किया और तेजी से एक रन चुराया। श्रीलंका को अंतिम गेंद पर 2 रन की दरकार थी।
छठी गेंद- अरशद ने गुनासेकरा के पैड पर फुल बॉल डाली। उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन चूक गए। बॉल उनके पैड से लगकर विकेटकीपर प्रभसिमरसिंह सिंह के बाईं ओर चली गई। इस बीच, बल्लेबाज ने दूसरा रन लेने का प्रयास किया और आखिर में चूक गए क्योंकि प्रभसमिंह ने अरशद को थ्रो किया, जो तब तक कीपर के छोर पर थे। ऐसे में गुनासेकरा रनआउट हो गए और मैच टाई होकर सुपर ओवर में चला गया।
श्रीलंका का सुपर ओवर
मैच टाई कराने के बाद 'हीरो' बने अरशद सुपर ओवर में लय में नजर नहीं आए और 16 रन लुटा दिए। श्रीलंका के लिए सुपर ओवर में कप्तान सहान अराचिगे और अविष्का फर्नांडो ने बल्लेबाजी की। अराचिगे ने पहली गेंद पर डबल निकाला। अरशद ने उसके बाद वाइड गेंद डाली। दूसरी लीगल बॉल पर अराचिगे ने सिंगल लिया। फर्नांडो ने फिर एक रन चुराया और कप्तान ने चौथी गेंद पर दौड़कर तीन रन बनाए। पांचवीं गेंद पर फर्नांडो ने छक्का ठोका। अरशद ने उसके बाद नो-बॉल फेंकी। आखिरी गेंद पर लेग बाई का एक रन आया।
भारत का सुपर ओवर
भारत को सुपर ओवर में 17 रन बनाने थे। बैटिंग के लिए सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यंवशी बैटिंग करने आए। श्रीलंका ए ने कुगाथास मथुलन को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी। सूर्यांश ने पहली गेंद पर दो रन जुटाए और अगली गेंद डॉट रही। तीसरी गेंद पर सूर्यांश ने सिंगल लिया। इंडिया ए को तीन गेंदों में 14 रन चाहिए थे। वैभव ने चौथी गेंद पर डबल लिया। उन्होंने पांचवीं गेंद पर चौका मारा लेकिन बाजी हाथ से निकल गई। वैभव अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। भातर ने सुपर ओवर में महज 9 रन बनाए।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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