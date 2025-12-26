Cricket Logo
IND W vs SL W Pitch Report, 3rd T20I: तिरुवनंतपुरम में आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगा भारत, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

संक्षेप:

IND W vs SL W Pitch Report, 3rd T20I: इंडिया वुमेंस वर्सेस श्रीलंका वुमेंस तीसरा टी20 आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। 2-0 से आगे चल रही हरमनप्रीत कौर की टीम की नजरें अजेय बढ़त बनाने पर होगी।

Dec 26, 2025 06:47 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND W vs SL W Pitch Report, 3rd T20I: इंडिया वुमेंस वर्सेस श्रीलंका वुमेंस 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज में 2-0 से आगे चल रही हरमनप्रीत कौर की टीम की नजरें जीत की हैट्रिक लगाते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। पहले दो मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने श्रीलंका पर पूरी तरह से डोमिनेट किया। पहला टी20 भारत ने 8 विकेट से तो दूसरा 7 विकेट से जीता। हालांकि दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ाई हुई है। नंबर-1 टी20 बॉलर दीप्ति शर्मा बीमार होने की वजह से दूसरा टी20 नहीं खेल पाई थी, मगर अब वह फिट हैं। मगर जेमिमा को तीसरे टी20 से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। आईए एक नजर India Womens vs Sri Lanka Womens मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं-

India Womens vs Sri Lanka Womens पिच रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। पहले दो मुकाबलों में महफिल लूटने वाले बल्लेबाजों को तीसरे T20I में इस पिच पर मुश्किल हो सकती है। हालांकि, पहले इस मैदान पर ओस नतीजा तय करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम की नजरें एक बार फिर पहले फील्डिंग करने पर होगी, ताकि वह बाद में टारगेट को आसानी से चेज कर पाए। तिरुवनंतपुरम के इस मैदान पर पहला वुमेंस क्रिकेट का मैच होने वाला है।

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम टी20 रिकॉर्ड

मैच- 4

पहले बैटिंग करके जीते गए मैच - 2 (50.00%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 2 (50.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 2 (50.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 2 (50.00%)

हाईएस्ट स्कोर- 235/4

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 173/2

प्रति विकेट औसत रन- 25.88

प्रति ओवर औसत रन- 8.49

पहले बैटिंग करने का औसत स्कोर- 145

इंडिया वुमेंस वर्सेस श्रीलंका वुमेंस स्क्वॉड

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी

श्रीलंका महिला टीम: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यू), रश्मिका सेवंदी, इमेशा दुलानी, काव्या कविंदी, निमेश मदुशानी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, मालशा शेहानी, शशिनी गिम्हानी

