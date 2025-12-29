टी20 मैच में बने 412 रन, मगर नहीं लगा कोई शतक…WT20I के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: WT20I क्रिकेट के इतिहास का यह दोनों टीमों का मिलाकर सबसे बड़ा स्कोर है, जब किसी बैटर ने शतक ना जड़ा हो। जब इतने रन टी20 में बनते हैं तो कोई एक ना एक तो बैटर शतक जड़ता है, मगर इस मैच के दौरान ऐसा नहीं हुआ।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका चौथे टी20 मैच के दौरान एक ऐसा कारनामा हुआ, जो वुमेंस टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए अपने टी20 क्रिकेट के इतिहास का 221 रनों का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इस दौरान स्मृति मंधाना ने 80 तो शेफाली वर्मा ने 79 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 ही रन बना सकी। श्रीलंका के लिए कप्तान चमीरा अट्टापट्टू ने 53 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। दोनों टीमों ने मिलकर इस मैच में 412 रन बनाए, मगर किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं जड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

म

WT20I क्रिकेट के इतिहास का यह दोनों टीमों का मिलाकर सबसे बड़ा स्कोर है, जब किसी बैटर ने शतक ना जड़ा हो। जब इतने रन टी20 में बनते हैं तो कोई एक ना एक तो बैटर शतक जड़ता है, मगर इस मैच के दौरान ऐसा नहीं हुआ।

वहीं एक्सट्रा रन हटा भी दिए जाए तो भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। श्रीलंका ने 6 तो भारत ने 11 अतिरिक्त रन दिए थे। जिसमें वाइड, नो, लेग बाय और बाय जैसे रन शामिल होते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सभी रन भारतीय सरजमीं पर आए हैं।

एक मैच में बिना सेंचुरी के बल्लेबाजों द्वारा सबसे ज्यादा रन (महिला T20I) 395 - IND बनाम SL तिरुवनंतपुरम में, आज

356 - IND बनाम AUS मुंबई में, 2022

356 - IND बनाम WI मुंबई में, 2024

354 - IND बनाम AUS मुंबई में, 2022

350 - IND बनाम SA चेन्नई में, 2024

बात मैच की करें तो, इस बार टॉस का सिक्का श्रीलंकाई कप्तान की झोली में गिरा और उन्होंने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने पारी की शुरुआत से ही उनके इस फैसले को गलत साबित किया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 15.2 ओवर में 162 रन जोड़े। इसके बाद नंबर-3 पर आईं ऋचा घोष ने 16 गेंदों पर 40 रन बनाकर श्रीलंका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 16 रनों की नाबाद पारी खेली।