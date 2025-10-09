IND W vs SA W Smriti Mandhana break Belinda Clark record for Most ODI runs in a calendar year मंधाना ने चकनाचूर किया 28 साल पुराना रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर, Cricket Hindi News - Hindustan
IND W vs SA W Smriti Mandhana break Belinda Clark record for Most ODI runs in a calendar year

मंधाना ने चकनाचूर किया 28 साल पुराना रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर

स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक वनडे रन बनाने का बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेलिंडा ने 1997 में 970 रन बनाए थे। मंधाना ने अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान ये कारनामा किया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 06:16 PM
भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्मृति मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार को अफ्रीका के खिलाफ मंधाना का बल्ला नहीं चला। वह 32 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुईं। इस मैच में मंधाना की शुरुआत बेहद धीमी रही। हालांकि बाद में वह थोड़ा लय में नजर आईं लेकिन फिर आउट हो गईं।

स्मृति मंधाना अफ्रीका के खिलाफ अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं सकी। उन्होंने 32 गेंद में एक चौके और इतने ही छक्के की मदद से 23 रन बनाए। इस पारी की बदौलत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क का एक कैलेंडर ईयर में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। बेलिंडा ने 1997 में 970 रन बनाए थे, जबकि स्मृति मंधाना 980 से ज्यादा रन बना चुकी हैं।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट मौजूद हैं, जिन्होंने 2022 में 882 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की डेबी हॉकले ने 1997 में 880 रन बनाए थे। एमी सैटरथवेट ने 2016 में एक कैलेंडर ईयर में वनडे में 853 रन बनाए थे।

