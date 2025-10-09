ताबड़तोड़ पारी खेलकर ऋचा घोष ने बनाई दिग्गजों के क्लब में जगह, वनडे में पूरे किए एक हजार रन

ऋचा घोष ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान महिला वनडे क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए। उन्होंने मेग लैनिंग का सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा।

भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज ऋचा घोष ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में धमाकेदार पारी खेली। ऋचा घोष दमदार शतक लगाने से चूक गईं लेकिन उन्होंने 94 रनों की पारी खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है। घोष सबसे कम गेंदों में महिला वनडे में एक हजार रन पूरा करने वाली तीसरी बल्लेबाज बन गईं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा।

महिला वनडे में आठवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऋचा के नाम हो गया है। ऋचा ने 77 गेंद में 94 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड ट्रायन के नाम था, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 74 रनों की पारी खेली थी। महिला वनडे में सबसे कम गेंदों में एक हजार रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर के नाम है। उन्होंने 917 गेंद में 1000 रन पूरे किए। इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट ने 943 गेंद में ये मुकाम हासिल किया। ऋचा घोष ने 1010 गेंद में एक हजार रन बनाए। मेग लैनिंग ने 1011 गेंद में ये कारनामा किया था।