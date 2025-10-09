IND w vs SA W Richa Ghosh completes 1000 runs in WODIs break Meg Lanning record ताबड़तोड़ पारी खेलकर ऋचा घोष ने बनाई दिग्गजों के क्लब में जगह, वनडे में पूरे किए एक हजार रन, Cricket Hindi News - Hindustan
ताबड़तोड़ पारी खेलकर ऋचा घोष ने बनाई दिग्गजों के क्लब में जगह, वनडे में पूरे किए एक हजार रन

ऋचा घोष ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान महिला वनडे क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए। उन्होंने मेग लैनिंग का सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:15 PM
भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज ऋचा घोष ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में धमाकेदार पारी खेली। ऋचा घोष दमदार शतक लगाने से चूक गईं लेकिन उन्होंने 94 रनों की पारी खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है। घोष सबसे कम गेंदों में महिला वनडे में एक हजार रन पूरा करने वाली तीसरी बल्लेबाज बन गईं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा।

महिला वनडे में आठवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऋचा के नाम हो गया है। ऋचा ने 77 गेंद में 94 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड ट्रायन के नाम था, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 74 रनों की पारी खेली थी। महिला वनडे में सबसे कम गेंदों में एक हजार रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर के नाम है। उन्होंने 917 गेंद में 1000 रन पूरे किए। इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट ने 943 गेंद में ये मुकाम हासिल किया। ऋचा घोष ने 1010 गेंद में एक हजार रन बनाए। मेग लैनिंग ने 1011 गेंद में ये कारनामा किया था।

ये भी पढ़ें:मंधाना ने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में बनाए सबसे ज्यादा रन

भारत आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रन पर आउट हो गया। भारत की तरफ से ऋचा घोष ने सर्वाधिक 94 रन बनाए जबकि प्रतिका रावल ने 37 रन की पारी खेली। स्नेह राणा ने 33 रन का योगदान दिया। बाएं हाथ की स्पिनरों क्लो ट्रायोन और नोनकुलुलेको मलाबा ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए स्कोर छह विकेट पर 102 रन कर दिया लेकिन ऋचा और स्नेह ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद में 88 रन की तूफानी साझेदारी की, जिससे मेजबान टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। ऋचा ने अमजोत कौर (13) के साथ भी सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायोन ने तीन जबकि नोनकुलुलेको मलाबा, नादिन डि क्लर्क और मारिजेन कैप ने दो-दो विकेट चटकाए।

