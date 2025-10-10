IND W vs SA W Nadine de Klerk reveals South Africa plan explains How She snatched victory from India jaws नादिन डी क्लर्क ने किया साउथ अफ्रीका के प्लान का खुलासा, बताया कैसे भारत के मुंह से छीनी जीत, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND W vs SA W Nadine de Klerk reveals South Africa plan explains How She snatched victory from India jaws

नादिन डी क्लर्क ने किया साउथ अफ्रीका के प्लान का खुलासा, बताया कैसे भारत के मुंह से छीनी जीत

मैच के बाद नादिन ने बताया कि टीम का प्लान मैच को अंत तक ले जाने का था, उनका भरोसा था कि आखिरी 5 ओवर में अगर 10 रन प्रति ओवर भी चाहिए होंगे तो वह उसे चेज कर सकते हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 08:54 AM
share Share
Follow Us on
नादिन डी क्लर्क ने किया साउथ अफ्रीका के प्लान का खुलासा, बताया कैसे भारत के मुंह से छीनी जीत

नादिन डी क्लर्क की 84 रनों की धुआंधार पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने गुरुवार, 9 अक्टूबर को भारत के खिलाफ हुए आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मैच में 3 विकेट से जीत दर्ज की। एक समय ऐसा था जब साउथ अफ्रीका 253 रनों की चेज में 81 पर ही अपने 5 विकेट खो चुका था, इसके बाजवजूद टीम ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के दम पर जीत दर्ज की। मैच के बाद नादिन ने बताया कि टीम का प्लान मैच को अंत तक ले जाने का था, उनका भरोसा था कि आखिरी 5 ओवर में अगर 10 रन प्रति ओवर भी चाहिए होंगे तो वह उसे चेज कर सकते हैं। नादियो को इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

ये भी पढ़ें:भारत के नाम दर्ज हुआ WODI के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, SA ने रचा इतिहास

नादिन डी क्लर्क ने मैच के बाद कहा, "हां, देखिए, इस समय मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। बस मैच खत्म करने के लिए, पूरी ताकत से खेलने की कोशिश करें, खुद को सर्वश्रेष्ठ मौका दें और उम्मीद है कि इससे हमारी टीम को आगे बढ़ने के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा। मुझे दबाव में रहना पसंद है। मुझे वर्ल्ड कप भी पसंद हैं और भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलने से बड़ा कोई मंच नहीं है। हमें पता था कि हमें आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। और वे 250 रन तक पहुंच गए, जो काफी अच्छा स्कोर है। जीत हासिल करना बहुत अच्छा है, और यह दर्शाता है कि हम बड़ी पारियों को हराने और कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं।

ये भी पढ़ें:हर बार एक ही गलती…किस पर फूटा हरमनप्रीत कौर का गुस्सा? WC की पहली हार पर भड़कीं

जब मैं और क्लोई साथ आए, तो हमें पता था कि हमें बस अंत तक खेलना है। हम हमेशा कहते थे कि मुझे लगता है कि हम आखिरी 10 ओवरों में बहुत अच्छी टीम हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर हमें आखिरी 5-6 ओवरों में 10 रन प्रति ओवर की भी जरूरत पड़े, तो हम वहां तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। क्लोई के साथ हमारी साझेदारी बहुत अच्छी रही। उसने मुझ पर और लॉरा पर से काफी दबाव कम कर दिया, क्या कप्तानी पारी थी। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अपने आप हो गया। हमने शायद अंत में थोड़ा ज्यादा छोड़ दिया था।

ये भी पढ़ें:भारत के हाथ से फिसली नंबर-1 की गद्दी, साउथ अफ्रीका समेत ये टीमें टॉप-4 में

मुझे खुशी है कि आज यह हो गया, और मुझे यकीन है कि अगले मैच में बहुत सारे सकारात्मक पहलू देखने को मिलेंगे। मैं काफी स्वाभाविक हूं (उसके छक्के मारने की बात करते हुए)। मुझे लगता है कि टीम में यही मेरी भूमिका है, आठवें नंबर पर आकर गेंदबाजों पर दबाव बनाना और मैच खत्म करना। आज मेरे पास काफी समय था, इसलिए बस खुद को जमाना था। मुझे पता था कि यह काफी अच्छा विकेट लग रहा है। मुझे पता था कि अगर मैंने खुद को एक मौका दिया, तो हम जीत हासिल कर लेंगे, या कम से कम खुद को मैच खत्म करने का सबसे अच्छा मौका देंगे।"

कैसा रहा IND W vs SA W मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 253 रनों का टारगेट रखा। भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में ऋचा घोष ने एक बार फिर अहम रोल अदा किया। उन्होंने 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 94 रनों की शानदार पारी खेली। भारतीय टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर निराश किया और टीम का स्कोर एक समय पर 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन था।

साउथ अफ्रीका की भी कंडीशन रनचेज में कुछ ऐसी ही थी। आधी अफ्रीकी टीम 253 रनों का पीछा करते हुए 81 रनों पर पवेलियन लौट गई थी, वहीं 6ठा विकेट 142 पर गिरा था। नंबर-8 पर आईं नादिन डी क्लर्क ने फिर 54 गेंदों पर 84 रनों की हैरतअंगेज पारी खेल टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उन्हें क्लो ट्रायोन का साथ मिला, जिन्होंने 49 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने यह मैच 7 गेंदें शेष रहते खत्म किया।

Womens Cricket World cup 2025 India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |