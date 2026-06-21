IND W Vs SA W LIVE SCORE: टी-20 विश्व कप में भारत का मुकाबला आज साउथ अफ्रीका से, हारे तो आगे की राह मुश्किल
IND W Vs SA W LIVE SCORE: महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों का आमना-सामना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है। मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडिमय में पिच धीमी होनी की उम्मीद जताई जा रही है।
भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टी-20 विश्व कप 2026 लाइव
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों का आमना-सामना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है। मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडिमय में पिच धीमी होनी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में भारतीय स्पिनरों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के पास भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और स्पिनर हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी यूनिट ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना को बहुत परेशान किया है।
विश्व कप में भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था और उसके बाद नीदरलैंड को भी बड़ी हार थमाई थी। हालांकि, अब दक्षिण अफ्रीका के सामने भारत की असली चुनौती होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से अपना पिछला मैच हारकर आ रही है। भारत को यह मैच जीतना सेमीफाइनल के लिहाज से अहम है, क्योंकि एक ग्रुप से दो ही टीमों सेमीफाइनल में जाएंगी और भारत को ऐसा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना ही होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद अब करो या मरो की तरह हो गया है।
IND W Vs SA W LIVE SCORE: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला आज
IND W Vs SA W LIVE SCORE: महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों का आमना-सामना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है। मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडिमय में पिच धीमी होनी की उम्मीद जताई जा रही है।