IND W Vs SA W LIVE SCORE: टी-20 विश्व कप में भारत का मुकाबला आज साउथ अफ्रीका से, हारे तो आगे की राह मुश्किल

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टी-20 विश्व कप 2026 लाइव

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों का आमना-सामना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है। मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडिमय में पिच धीमी होनी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में भारतीय स्पिनरों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के पास भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और स्पिनर हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी यूनिट ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना को बहुत परेशान किया है। विश्व कप में भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था और उसके बाद नीदरलैंड को भी बड़ी हार थमाई थी। हालांकि, अब दक्षिण अफ्रीका के सामने भारत की असली चुनौती होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से अपना पिछला मैच हारकर आ रही है। भारत को यह मैच जीतना सेमीफाइनल के लिहाज से अहम है, क्योंकि एक ग्रुप से दो ही टीमों सेमीफाइनल में जाएंगी और भारत को ऐसा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना ही होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद अब करो या मरो की तरह हो गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग XI संभावित एकादश दक्षिण अफ्रीका: लोरा वुलफार्ट, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनोला जाफ्ता, शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा संभावित एकादश भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव/प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम का स्क्वॉड भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: लौरा वुलफार्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिजैन कप्प, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, तज़मिन ब्रिट्स, डेन वैन नीकेर्क।

21 Jun 2026, 06:06:32 PM IST IND W Vs SA W LIVE Score: दक्षिण अफ्रीका की टीम का पूरा स्क्वॉड दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: लौरा वुलफार्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिजैन कप्प, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, तज़मिन ब्रिट्स, डेन वैन नीकेर्क।

21 Jun 2026, 05:55:03 PM IST IND W Vs SA W LIVE Score: भारतीय महिला टीम का पूरा स्क्वॉड स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत।

21 Jun 2026, 05:40:17 PM IST IND W Vs SA W LIVE Score: दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग XI संभावित एकादश दक्षिण अफ्रीका: लोरा वुलफार्ट, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनोला जाफ्ता, शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

21 Jun 2026, 05:09:03 PM IST IND W Vs SA W LIVE Score: क्या हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग XI संभावित एकादश भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव/प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा