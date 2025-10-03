ind w vs pak w Snake enter during India womens training in Colombo ahead of pakistan clash भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन में घुसा सांप, खिलाड़ियों का था ऐसा रिएक्शन; रविवार को पाकिस्तान से भिड़ंत, Cricket Hindi News - Hindustan
ind w vs pak w Snake enter during India womens training in Colombo ahead of pakistan clash

भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन में घुसा सांप, खिलाड़ियों का था ऐसा रिएक्शन; रविवार को पाकिस्तान से भिड़ंत

भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला के बीच रविवार को महिला विश्व कप का छठा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की तैयारी कर रही भारतीय महिला टीम की ट्रेनिंग सेशन के दौरान सांप नजर आए, जिसे खिलाड़ी बिना घबराए देख रहे थे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:36 PM
भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन में घुसा सांप, खिलाड़ियों का था ऐसा रिएक्शन; रविवार को पाकिस्तान से भिड़ंत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार शाम जब अभ्यास कर रही थी, तभी आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक सांप रेंगता हुआ दिखा। मैदान पर सांप या ‘गरंडिया’ (सिंहली भाषा में) दिखना कोई अनोखी बात नहीं है। लंका प्रीमियर लीग के मैचों के दौरान भी सांप स्टेडियम में घुस गया था और इस साल जुलाई में श्रीलंका-बांग्लादेश वनडे के दौरान भी दिखाई दिया था।

एक मैदानकर्मी ने कहा, ‘‘यह जहरीला नहीं है और काटता नहीं है। यह एक ‘गरंडिया’ है, बस चूहों की तलाश में रहता है। ’’ शुक्रवार को भूरे रंग का यह सांप नालियों और स्टैंड के करीब रेंगता हुआ देखा गया और इसी समय भारतीय खिलाड़ी मध्य विकेट से नेट्स की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि खिलाड़ी घबराने के बजाय इसे दिलचस्पी से देख रही थीं, उनके साथ सहयोगी स्टाफ और मीडिया दल भी मौजूद था।

भारत महिला विश्व कप के अपने दूसरे मैच में रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में सह मेजबान श्रीलंका पर आसान जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ 16 टी20 मैचों में तीन ही जीत सका है लेकिन वनडे में 11 में से एक भी बार भारत को हरा नहीं पाया है।

दोनों टीमों का जब भी आमना सामना हुआ है, सरहद पार प्रशंसकों ने नया इतिहास रचे जाने की बात की है लेकिन दोनों टीमों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क है । भारतीय महिला टीम का इतना दबदबा है कि प्रतिद्वंद्विता शब्द ही गलत लगता है। प्रतिद्वंद्विता बराबरी में होती है, एकतरफा मुकाबलों में नहीं जैसा कि पुरुष क्रिकेट में एशिया कप के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था।

