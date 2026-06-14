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IND W vs PAK W Live Score: विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत आज, शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच

IND W vs PAK W Live Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। यह मैच इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के एजबेस्टन के मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 7 बजे शुरू होगा।

IND W vs PAK W Live Score: विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत आज, शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच

भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी-20 विश्व कप 2026 लाइव स्कोर अपडेट

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
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IND W vs PAK W Live Score: महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। यह मैच इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के एजबेस्टन के मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए यह मैच अहम है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच से पूर्व कहा भी है कि मैच प्रेशर से इनकार नहीं किया जा सकता है।

भारत ने टी-20 विश्व कप की तैयारियां अच्छे से की है और अपनी दमदार टीम के साथ मैदान पर उतर रही है, जिसमें 2025 में वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के भी चैपियन खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं, पाकिस्तान की टीम भी अपनी लय तलाशने की कोशिश करेगी।

भारत और पाकिस्तान की टीमों का स्क्वॉड

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा।

पाकिस्तान महिला टीम: गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), सायरा जबीन, आयशा जफर, इरम जावेद, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, नतालिया परवेज़, इमान फातिमा, डायना बेग, नशरा संधू, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, तुबा हसन, तस्मिया रुबाब।

IND W vs PAK W Live Score: विश्व कप के लिए ऐसा है भारतीय महिला टीम का स्क्वॉड

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा।

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ND W vs PAK W Live Score: विश्व कप में भारतीय महिला टीम का पहला मैच आज

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। यह मैच इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के एजबेस्टन के मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए यह मैच अहम है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच से पूर्व कहा भी है कि मैच प्रेशर से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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