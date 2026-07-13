शतक जड़ने के बावजूद यास्तिका भाटिया को नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, इस प्लेयर ने मारी बाजी
भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में यास्तिका भाटिया के शानदार शतक के बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं दिया गया है। स्मृति मंधाना ने मैच में सर्वाधिक रन बनाए लेकिन उन्हें भी नहीं मिला। तो फिर किसे मिला जानिए।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले को भारत ने 270 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है। भारत की इस जीत में यास्तिका भाटिया का अहम योगदान रहा। उन्होंने भारत की दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया और 113 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के कारण ही भारत इंग्लैंड के सामने 457 रनों का लक्ष्य रख पाया। हालांकि, इस दमदार पारी के बावजूद यास्तिका भाटिका को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला है। उनके बजाय प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब क्रांति गौड़ ने जीता है।
क्रांति ने पहली पारी में 17 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 7 मेडन के साथ 37 रन दिए थे और 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इस घातक गेंदबाजी के कारण ही इंग्लैंड की टीम 170 रनों पर पहली पारी में ऑलआउट हो गई थी। क्रांति ने पहली पारी में तो धारदार गेंदबाजी की ही, उन्होंने दूसरी पारी में भी कमाल का प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में क्रांति गौड़ ने 11 ओवर की गेंदबाजी में 54 रन दिए और 2 विकेट लिए। पूरे मैच में क्रांति ने कुल 7 विकेट चटकाए और मैच को जीतने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि उन्हें यास्तिका भाटिया की जगह प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। यास्तिका भाटिया पहली पारी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थीं और सिर्फ 12 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई थीं। हालांकि, उन्होंने दूसरी पारी में शतक जड़ दिया था।
इस मैच में स्मृति मंधाना ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन किस्मत इतनी खराब की दोनों ही पारियों में शतक बनाने से चूक गईं। पहली पारी में उन्होंने 83 रन बनाए और दूसरी पारी में 70 रनों का योगदान दिया। इस मैच में स्मृति मंधाना सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 153 रन बनाए लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया। क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया दोनों ने इस मुकाबले में इतिहास रचा। क्रांति जहां लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली और फाइफर लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं, वहीं यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं।
भारत और इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट मैच का संक्षिप्त स्कोरकार्ड
ENGW- 170 & 186
INDW 285 & 341 /7d
भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। इंग्लैंड 170 पर ऑलआउट हो गई। भारत को पहली पारी में 115 रनों की बढ़त मिला। दूसरी पारी में 341/7 पारी घोषित की। इंग्लैंड के सामने 457 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में इंग्लैंड 186 रन ही बना सकी और 270 रनों से हार गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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