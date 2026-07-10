IND W vs ENG W LIVE Score: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
IND W vs ENG W LIVE Score: भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच शुक्रवार से एकमात्र टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
IND W vs ENG W LIVE Score: भारतीय महिला टेस्ट टीम शुक्रवार से इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरी है। इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 'क्रिकेट का घर' कहे जाने वाले लॉडर्स पर 142 साल में पहली बार सफेद जर्सी में महिलाएं क्रिकेटर खेलती हुईं नजर आएंगी। हाल ही में इस मैदान पर 150 पुरुष टेस्ट मैच खेला गया था। हाल ही में भारत और इंग्लैंड का टी20 विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हुआ है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, जबकि इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में शिकस्त दी थी। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा।
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, सयाली सतघरे, श्री चरणी, क्रांति गौड़
इंग्लैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): टैमी ब्यूमोंट, माया बाउचियर, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), ऐलिस कैपसी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इजी वोंग, लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर
भारत और इंग्लैंड में टेस्ट में कौन आगे?
भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 11 मैच ड्रॉ रहे हैं, जबकि तीन मुकाबले भारत ने जीते हैं और इंग्लैंड को सिर्फ एक में जीत नसीब हुई है। भारत के लिये हरलीन देयोल, स्पिनर श्री चरणी और तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा को पदार्पण का मौका मिल सकता है। दूसरी ओर महिला टी20 विश्व कप उपविजेता इंग्लैंड टीम में पांच नये खिलाड़ी हैं जिनमें एलिस कैप्सी, टिली कोर्टीन कोलमैन, मैडी विलियर्स, ग्रेस पोट्स और एली टी शामिल हैं । सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने इस टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने का फैसला किया है ।
IND W vs ENG W LIVE Score: भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला टेस्ट
IND W vs ENG W LIVE Score: भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला के बीच लॉर्ड्स में शुक्रवार से एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है। 142 के इतिहास में पहली बार महिलाएं इस मैदान पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं।
कहां देख सकेंगे मैच?
भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स चैनल्स पर उपलब्ध होगा। सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर मैच को लाइव देख सकेंगे।
लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भारत-इंग्लैंड की टीमें
भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, सयाली सतघरे, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रिया पुनिया, ऋचा घोष
इंग्लैंड महिला टीम: टैमी ब्यूमोंट, माइया बाउचियर, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीदर नाइट, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), एम्मा लैम्ब, मैडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर, इस्सी वोंग, ग्रेस पॉट्स, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, एलेनोर थ्रेलकेल्ड
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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