IND W Vs ENG W day 3 LIVE Score: दूसरी पारी मे भी शतक से चूकीं स्मृति मंधाना, यस्तिका भाटिया ने जड़ी फिफ्टी, भारत 212/3
IND W Vs ENG W day 3 LIVE Score: भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मुकाबले का आज तीसरा दिन है, जहां भारत अपनी दूसरी पारी में 154/1 से आगे खेल रहा है।
IND W Vs ENG W day 3 LIVE Score: भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मुकाबले का आज तीसरा दिन है, जहां भारत अपनी दूसरी पारी में 154/1 से आगे खेल रहा है। यस्तिका भाटिया अपने अर्धशतक के करीब हैं। स्मृति मंधाना दूसरी पारी में भी शतक से चूक गई हैं। वे 70 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। दूसरी पारी में भारत का पहला विकेट शेफाली वर्मा (33) के रूप में गिरा था। अब तीसरे विकेट के रूप में जेमिमा रॉड्रक्स (3) भी पवेलियन लौट गई हैं। उन्हें लॉरेन बेल ने आउट किया। यस्तिका भाटिया ने 50 जड़ दी है। उनका साथ देने कप्तान हरमनप्रीत कौर आई हैं।
IND W Vs ENG W day 3 LIVE Score Full Scorecard
ENGW- 170
INDW 285 & 212 /3 (55)
10 जुलाई शुक्रवार से शुरू हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतकीय पारी खेली। मंधाना ने पहली पारी में 83 बनाए, जबकि कप्तान कौर के बल्ले से 58 रन निकले। दीप्ति शर्मा ने भी 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। ऋचा घोष, स्नेहा राणा 13-13 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 35 और यस्तिका भाटिया ने 12 रन बनाए। शेफाली वर्मा शून्य के स्कोर पर आउट हुईं। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3, लॉरेन फिलर, इस्सी वोंग और मैडी विलियर्स ने 2-2 विकेट लिए। लॉरेन बेल को एक सफलता मिली।
भारत के पहली पारी में 285 रन के जवाब इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 170 रनों पर सिमट गई। विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोंस ने 52, कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 44 रन बनाए। मैया बूचियर ने 23 रनों की पारी खेली। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे सका। भारत की ओर से क्रांति गौड ने 17 ओवर में 37 रन देकर पांच विकेट चटकाए। लॉर्ड के लीडरबोर्ड पर अपना नाम लिखाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनीं। सयाली सतघरे और स्नेहा राणा को दो- दो विकेट मिले। दीप्ति शर्मा ने एक विकेट चटकाया। भारत को पहली पारी के आधार पर 115 रनों की बढ़त मिली।
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच 88 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद शेफाली वर्मा 33 रन बनाकर सोफी एक्लेस्टोन का शिकार बनीं। दूसरे विकेट के लिए मंधाना और यश्तिका भाटिया के बीच 66 रनों की साझेदारी हो गई है। आज इसे मैच के तीसरे दिन आगे बढाएंगी।
लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भारत-इंग्लैंड की प्लेइंग XI
भारतीय महिला (India Women) प्लेइंग XI: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, सायली सतघारे, श्री चरणी और क्रांति गौड़।
इंग्लैंड महिला (England Women) प्लेइंग XI: हीदर नाइट, टैमी ब्यूमोंट, मैया बाउचियर, नट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस कैपसी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल और लॉरेन फिलर।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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