स्मृति मंधाना के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, करियर पर लगा ये दाग अब कभी धुल नहीं पाएगा!

स्मृति मंधाना के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह मैच की पहली गेंद पर आउट होने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बन गईं हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के दौरान उनके करियर पर यह दाग लगा।

स्मृति मंधाना के करियर पर एक ऐसा दाग लग गया है जो अब कभी नहीं धुल पाएगा। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम तैयारियां पुख्ता करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की टी20 सीरीज खेल रही है। सीरीज के पहले ही मैच में स्मृति मंधाना की ओर से निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। वह मैच की पहली गेंद पर ही आउट हो गईं। स्मृति मंधाना इसी के साथ मैच की पहली गेंद पर आउट होने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बन गईं हैं। उनके करियर पर लगा यह दाग अब धुल नहीं पाएगा। वहीं उनके टी20 करियर का यह 6ठा डक है।

लॉरेंन बेल की पहली गुड लेंथ गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, उस पर स्मृति मंधाना ने ड्राइव लगाने का प्रयास किया। वह गेंद को नीचे नहीं रख पाईं। शॉर्ट एक्सट्रा कवर पर तैनात चार्ली डीन ने शानदार कैच पकड़ा और मंधाना को सीरीज की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया।

स्मृति मंधाना ने की हरमनप्रीत कौर की बराबरी मंधाना के टी20 करियर का यह 6ठा डक था। WT20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने के मामले में मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की बराबरी कर ली है। इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के नाम टी20 में 6-6 डक हैं। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा भी उनके साथ नंबर-2 पर है। बात भारत के लिए WT20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाली बैटर की करें तो, यह रिकॉर्ड भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा के नाम है। वह 7 बार WT20I में 0 पर आउट हो चुकी हैं।

भारत ने 38 रनों से जीता मैच हालांकि भारत पहले टी20 में मेजबान इंग्लैंड को 38 रनों से धूल चटाने में कामयाब रहा। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले टी20 से रेस्ट लिया था, जिस वजह से स्मृति मंधाना इस मैच में टीम इंडिया की अगुवाई कर रही थीं। यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स के अर्धशतकों की मदद से भारत ने इंग्लैंड के सामने 189 रनों का टारगेट रखा था। रोड्रिग्स ने 69 रन बनाकर इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेली थी, उन्होंने 40 गेंदों पर 10 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया।

189 के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 150 ही रन बना सकी। नंदनी शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट चटकाए, क्रांति गौड़ को 2 सफलताएं मिलीं। वहीं इंग्लैंड के लिए एमी जोन्स ने 67 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। उनके अलावा कोई इंग्लिश बैटर 25 रन का आंकड़ा नहीं छू पाईं।