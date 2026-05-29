स्मृति मंधाना के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, करियर पर लगा ये दाग अब कभी धुल नहीं पाएगा!
स्मृति मंधाना के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह मैच की पहली गेंद पर आउट होने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बन गईं हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के दौरान उनके करियर पर यह दाग लगा।
स्मृति मंधाना के करियर पर एक ऐसा दाग लग गया है जो अब कभी नहीं धुल पाएगा। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम तैयारियां पुख्ता करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की टी20 सीरीज खेल रही है। सीरीज के पहले ही मैच में स्मृति मंधाना की ओर से निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। वह मैच की पहली गेंद पर ही आउट हो गईं। स्मृति मंधाना इसी के साथ मैच की पहली गेंद पर आउट होने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बन गईं हैं। उनके करियर पर लगा यह दाग अब धुल नहीं पाएगा। वहीं उनके टी20 करियर का यह 6ठा डक है।
लॉरेंन बेल की पहली गुड लेंथ गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, उस पर स्मृति मंधाना ने ड्राइव लगाने का प्रयास किया। वह गेंद को नीचे नहीं रख पाईं। शॉर्ट एक्सट्रा कवर पर तैनात चार्ली डीन ने शानदार कैच पकड़ा और मंधाना को सीरीज की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया।
स्मृति मंधाना ने की हरमनप्रीत कौर की बराबरी
मंधाना के टी20 करियर का यह 6ठा डक था। WT20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने के मामले में मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की बराबरी कर ली है। इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के नाम टी20 में 6-6 डक हैं। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा भी उनके साथ नंबर-2 पर है। बात भारत के लिए WT20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाली बैटर की करें तो, यह रिकॉर्ड भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा के नाम है। वह 7 बार WT20I में 0 पर आउट हो चुकी हैं।
भारत ने 38 रनों से जीता मैच
हालांकि भारत पहले टी20 में मेजबान इंग्लैंड को 38 रनों से धूल चटाने में कामयाब रहा। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले टी20 से रेस्ट लिया था, जिस वजह से स्मृति मंधाना इस मैच में टीम इंडिया की अगुवाई कर रही थीं। यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स के अर्धशतकों की मदद से भारत ने इंग्लैंड के सामने 189 रनों का टारगेट रखा था। रोड्रिग्स ने 69 रन बनाकर इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेली थी, उन्होंने 40 गेंदों पर 10 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया।
189 के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 150 ही रन बना सकी। नंदनी शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट चटकाए, क्रांति गौड़ को 2 सफलताएं मिलीं। वहीं इंग्लैंड के लिए एमी जोन्स ने 67 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। उनके अलावा कोई इंग्लिश बैटर 25 रन का आंकड़ा नहीं छू पाईं।
भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 30 मई को खेला जाना है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें