भारतीय टीम की खराब फील्डिंग का ऑस्ट्रेलिया ने उठाया फायदा, पहले वनडे में 8 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए रविवार को पहले वनडे मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज कर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। पहले मैच में भारत ने कई कैच भी छोड़े।

Himanshu Singh BhashaSun, 14 Sep 2025 10:05 PM
ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने रविवार को पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 35 गेंदे शेष रहते आठ विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट खोकर 281 रन बनाए, इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 44.1 ओवर में दो विकेट पर 282 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारतीय फील्डर्स ने चार कैच छोड़े, जिसमें लिचफील्ड का कैच दो बार छूटा, जबकि मूनी और एलिस पैरी को एक एक बार जीवनदान मिला।

282 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के लिए कप्तान अलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड की सलामी जोड़ी ने 45 रन जोड़े। सातवें ओवर में क्रांति गौड़ ने अलिसा हीली (27) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। एलिस पेरी 30 रन पर रिटायर हर्ट हुई। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट फीबी लिचफील्ड के रूप में गिरा। फीबी लिचफील्ड ने 80 गेंदों में 14 चौकों लगाते हुए 88 रन बनाये।

बेथ मूनी और ऐनाबेल सदरलैंड शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 44.1 ओवर में दो विकेट पर 282 रन बनाकर अपनी टीम को आठ विकेट से जीत दिला दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 116 रनों की अविजित साझेदारी हुई। बेथ मूनी ने 74 गेंदों में (नाबाद 77), ऐनाबेल सदरलैंड ने 51 गेंदों में (नाबाद 54) रनों की पारी खेली। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम के लिए प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की। 22वें ओवर में फीबी लिचफील्ड ने स्मृति मंधाना को रनआउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। मंधाना ने 63 गेंदों में छह चौके और दो छक्के लगाते हुए 58 रनों की पारी खेली।

इसके बाद 31वें ओवर में अलाना किंग ने प्रतीका रावल को अपना शिकार बना लिया। प्रतीका रावल ने 96 गेंदों में छह चौकों की मदद से 64 रन बनाये। अपना 150 एकदिवसीय मैच खेल रही कप्तान हरमनप्रीत कौर को 34वें ओवर में ऐनाबेल सदरलैंड ने पगबाधा आउट किया। उन्होंने एक छक्के की मदद से नौ गेंदों में 11 रन बनाये।

भारत का चौथा विकेट हरलीन देओल के रूप में गिरा। उन्हें मेगन शट की गेंद पर हीली ने स्टंप आउट किया। हरलीन देओल ने 57 गेंदों में चार चौके और दो छक्कों की मदद से 54 रन बनाये। जेमिमाह रॉड्रिग्स (18) को तालिया मैक्ग्रा ने आउट किया। ऋचा घोष (25) और राधा यादव 19 रन बनाकर आउट हुई। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट पर 281 का स्कोर खड़ा किया। दीप्ति शर्मा (20) और श्रीचरणी दो रन बनाकर नाबाद रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेगन शट ने दो विकेट लिये। ऐनाबेल सदरलैंड, तालिया मैक्ग्रा, किम गार्थ और अलाना किंग ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

