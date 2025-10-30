Cricket Logo
फीबी लिचफील्ड ने भारत के खिलाफ जड़ा दमदार शतक, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

संक्षेप: फीबी लिचफील्ड महिला विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक जड़ने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दूसरे सेमीफाइनल में फीबी ने 119 रन की पारी खेली।

Thu, 30 Oct 2025 06:23 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड ने गुरुवार को भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार शतक लगाया। फीबी का वनडे में ये दूसरा शतक है। लिचफील्ड ने इस शतक के साथ खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह महिला विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने वाली सबसे युवा (25 साल, 195 दिन) खिलाड़ी बन गईं हैं। लिचफील्ड टूर्नामेंट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए शतक बनाने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गईं। फीबी लिचफील्ड को अमनजोत कौर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया।

बाएं हाथ की बल्लेबाज लिचफील्ड ने दबाव भरे सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाया। कप्तान एलिसी हीली के सस्ते में आउट होने के बाद उन्होंने पारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि तेजी से रन बनाए। लिचफील्ड ने 93 गेंद में 17 चौके और तीन छक्के की मदद से 119 रन की पारी खेली। एलिसा पेरी और फीबी लिचफील्ड के बीच दूसरे विकेट के लिए 133 गेंद में 155 रन की साझेदारी हुई।

लिचफील्ड ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है। वह 6 पारियों में 50 से अधिक स्कोर बना चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड (119 रन) के शतक की मदद से ऑस्ट्रेलियाई टीम गुरुवार को भारत के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में 49.5 ओवर में 338 रन के स्कोर पर सिमट गई। लिचफील्ड और पैरी ने दूसरे विकेट के लिए 133 गेंद में 155 रन की साझेदारी निभाई।

लिचफील्ड ने 93 गेंद की पारी के दौरान 17 चौके और तीन छक्के जड़े। पैरी ने 88 गेंद में छह चौके और दो छक्के जमाए। गार्डनर ने 45 गेंद में चार चौके और इतने ही छक्कों से 63 रन की पारी खेली। भारत के लिए श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने दो दो जबकि क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और राधा यादव ने एक एक विकेट झटका।

