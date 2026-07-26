अपनी कप्तानी में पहली सीरीज जीतने के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? कहा- जिम्बाब्वे सीरीज मेरे लिए...
Shreyas iyer statement after ind vs zim t20i series: जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा। उन्होंने इस सीरीज को खास बताया। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। पूरा बयान पढ़िए।
Shreyas iyer statement after ind vs zim t20i series: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। इस जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने विचार रखे। बतौर कप्तान पहली सीरीज जीत, पहला मैच जीतने और इससे मिली सीख पर बोलते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि “जैसा कि हमने देखा कि वे कितने निडर हैं, वे युवा खिलाड़ियों का एक समूह हैं जिन्होंने मैदान पर जबरदस्त ऊर्जा और इरादा दिखाया है, खासकर जब आप लगातार मैच खेलते हैं। कप्तान के तौर पर और एक टीम के तौर पर मुझे ऐसी ही ऊर्जा की जरूरत होती है और उन्होंने आज भी लगातार मैचों में इसे बखूबी निभाया। तो, जिम्बाब्वे में सीरीज जीतना मेरे लिए एक खास एहसास है। शानदार जीत, 3-0। यह एक खास पल है।”
कप्तान के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी पर क्या बोले?
क्या कप्तान के तौर पर आप पर थोड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने टीम के कुछ युवा खिलाड़ियों से ज्यादा मैच खेले हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय कप्तान ने कहा "मुझे लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड देखें, तो मैंने लगभग उन सभी के बराबर मैच खेले हैं, जो लगभग 55 से 60 हैं। तो अनुभव के लिहाज से, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास जबरदस्त अनुभव है क्योंकि आजकल वे आईपीएल में भी खेलते हैं। वे विशेष प्रतिभा के धनी हैं और उनसे जितना बेहतर प्रदर्शन करवाया जा सकता है, उतना ही टीम के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं, मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता हूं कि वे सहज और तनावमुक्त महसूस करें, क्योंकि तभी उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया जा सकता है।
जो स्टैंडर्ड तय किए हैं उन पर खरा उतरना है
जब तीनों विभागों में खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों तो आपका काम कितना आसान हो जाता है? के जवाब में कप्तान बोले- "यह बहुत ज़रूरी है, खासकर कप्तान के तौर पर। आप देखते हैं कि लड़के आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आपके लिए मैच जीत रहे हैं। आगे भी आपको यही चाहिए। हमने अभी लय बना ली है और यह जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण और रवैये में निरंतरता बनाए रखें। आगे भी चुनौतियां होंगी, लेकिन हमारे अंदर जो धैर्य है और अगर हम आगे भी उतना ही साहस दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा।" जब उनसे पूछा गया कि "इस टीम को देखते हुए और आगे के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरित करता है? तब उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि हमने पहले मैच से ही जो मानक तय किया है, अगर हम उसे बनाए रखें या परिणामों की ज्यादा चिंता करने के बजाय, हमें बस इतना करना है कि हर बार मैदान पर उतरते समय उससे एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचें। और यही संदेश हम सभी खिलाड़ियों को लगातार देते रहे कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी पूरी क्षमता से खेलें और यह सुनिश्चित करें कि हम टीम को उस मुकाम तक ले जाएं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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