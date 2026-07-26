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पाकिस्तानी बाबर आजम और रोहित शर्मा से आगे निकले जिम्बाब्वे के कप्तान, बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरे टी-20I मुकाबले में शून्य पर आउट होते ही शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने रोहित शर्मा और बाबर आजम को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है।

IND VS ZIM 3rd t20i match
सिकंदर रजा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक बार फिर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला नहीं चला है। आज के मुकाबले में शून्य के स्कोर पर यश ठाकुर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। डक पर आउट होने के साथ ही सिकंदर रजा ने एक शर्मनाक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे इस लिस्ट में पाकिस्तान के पू्र्व कप्तान बाबर आजम और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से भी आगे निकल गए हैं। उनसे ऊपर सिर्फ 1 कप्तान हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम एरोन फिंच है।

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फुल मेंबर टीमों में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा डक में आउट होने के मामले में सिकंदर रजा अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़कर यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज किया है। टी-20 अंतररराष्ट्रीय क्रिकेट में फुल मेंबर टीमों की सूची में सबसे ज्यादा बार डक यानी शून्य पर आउट होने वाले कप्तानों की सूची में एरोन फिंच पहले स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान 8 बार शून्य पर इस फॉर्मेट में पवेलियन लौटे हैं। अब सिंकदर रजा दूसरे स्थान पर आ गए हैं। जिम्बाब्वे के मौजूदा कप्तान ने 7 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। जो बतौर कप्तान टी-20I में दूसरा सर्वाधिक है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 6 बार अपनी कप्तानी में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए हैं, जबिक रोहित शर्मा भी अपनी कप्तानी में क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 6 बार बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटे हैं।

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T20I कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा बार ज़ीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी (FM टीमें)

8 - एरॉन फिंच

7 - सिकंदर रज़ा

6 - बाबर आज़म

6 - रोहित शर्मा

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आज के मुकाबले की बात करें तो 26 जुलाई 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी ने आज के मुकाबले में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। मेन इन ब्लू ने निर्धारित 20 ओवरों में 192 रन बनाए और विपक्षी टीम को 193 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम लड़खड़ा गई है। मयंक यादव, यश ठाकुर और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी तिकड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रही है। अशोक शर्मा भी उनका साथ दे रहे हैं। प्रिंस यादव चोट के कारण मैच का हिस्सा नहीं हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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