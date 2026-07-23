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ड्राइवर के बेटे ने टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू, जानिए कौन है अशोक शर्मा? 154 की रफ्तार से फेंकता है गेंद

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उनको इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके बड़े भाई अक्षय और पिता का बड़ा योगदान रहा है।

अशोक शर्मा
अशोक शर्मा

भारतीय टीम ने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले ही मुकाबले में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने डेब्यू किया है। जयपुर के रामपुरा गांव के रहने वाले अशोक की कहानी किसी मूवी की तरह लगती है। उनके बड़े भाई अक्षय ने बड़ा त्याग करते हुए उन्हें क्रिकेट में करियर बनाने का मौका दिया। क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से दोनों को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए समर्थ नहीं था। गुरुवार को हरारे में उन्होंने डेब्यू करके अपने परिवार को सपना पूरा कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, जबकि तेज गेंदबाज अशोक शर्मा भारत के लिए पदार्पण करेंगे।

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कौन है अशोक शर्मा?

तेज गेंदबाज अशोक शर्मा जयपुर के पास रामपुरा गांव से हैं। उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचने की कहानी संघर्षों से भरी है। राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने गुरुवार को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। उन्होंने राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 मैचों में 22 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी कमाल किया था। घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला। अशोक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मोटेरा में हुए आईपीएल मैच में गुजरात टाइटन्स के लिए 154.2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से एक गेंद फेंकी थी। सीनि यर टीम में चुने जाने से पहले, अशोक को श्रीलंका टूर के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया था, जब युद्धवीर सिंह को चोट लगी थी। इस अनुभव से उन्हें देश के कुछ सबसे अच्छे युवा क्रिकेटरों के साथ ट्रेनिंग करने और अगले कदम के लिए तैयार होने का मौका मिला।

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बड़े भाई अक्षय ने दिया बड़ा मौका

अशोक के बड़े भाई अक्षय इंटर-स्कूल मैचों में खेलते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था। हालांकि माता-पिता से बात करने के बाद उन्हें भी बड़े भाई के साथ जाने की अनुमति मिल गई। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल की उम्र तक वह अपने भाई के साथ स्कूल टीम में शामिल हो चुके थे। दोनों भारत के लिए खेलना चाहते थे और तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। हालांकि जब वह अपने खेल को लेकर गंभीर हुए तो परिवार की आर्थिक स्थिति ने सिर्फ एक को आगे बढ़ने का मौका दिया। उनके पिता एक समाचार एजेंसी के लिए ड्राइवर का काम करते थे रात में पेपर बांटकर परिवार चलाते थे। अक्षय ने बताया कि उनके पिता ने दोनों को खुद ये फैसला लेने के लिए कहा कि उनमें से सिर्फ एक ही आगे खेल सकता है। जिसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने दिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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