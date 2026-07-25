गौतम गंभीर के ब्रेक लेते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम की तस्वीर बदली, वीवीएस लक्ष्मण ने शुरू की नई पहल

वीवीएस लक्ष्मण ने बतौर अंतरिम हेड कोच भारतीय ड्रेसिंग में नई पहल की शुरुआत की है। अब हर मैच के बाद 'बेस्ट एटीट्यूड अवॉर्ड’ दिया जाएगा, जिसके पहले विजेता तिलक वर्मा रहे।

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे दौर की दमदार शुरुआत की है। टीम ने पहले ही मुकाबले में सात विकेट से जीत हासिल की। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के लिए ये जीत कई मायनों में खास है। टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में एक भी मैच में जीत नसीब नहीं हुई थी, ऐसे में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का भी जीत का खाता खुल गया है। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए सीनियर टीम के सहयोगी स्टाफ को ब्रेक दिया गया है, जिसके बाद वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे में कोचिंग स्टाफ की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है। बतौर अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण ने टीम कल्चर को और मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय ड्रेसिंग रूम में ‘बेस्ट एटीट्यूड अवॉर्ड’ की शुरुआत की है। जिसके पहले विजेता का नाम सामने आया है।

तिलक वर्मा ने जीता पहला अवॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण की पहल से साफ संकेत मिलता है कि अब रन और विकेट के साथ-साथ मेहनत, मानसिकता और रोजमर्रा के अनुशासन को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। पहला मैच खत्म होने के बाद बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बेस्ट एटीट्यूड अवॉर्ड का पहला मेडल अपने नाम किया। तिलक वर्मा ने इस मैच में कुछ खास नहीं किया था लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने इस अवॉर्ड की मेरिट को मैच के दौरान सभी चीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, चाहे वह मैदान पर ऊर्जा बनाए रखना हो, दबाव की स्थिति में शांत रहना हो या साथी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना हो।

लक्ष्मण ने अवॉर्ड को लेकर कहा, ''एटीट्यूड स्किल के बराबर है। टीम मैनेजमेंट के तौर पर हमने सोचा कि इस सीरीज के तीन मैचों में हम सिर्फ फील्डिंग या गेंदबाजी और बल्लेबाजी में व्यक्तिगत चमक को ही नहीं बल्कि एटीट्यूड के पहलू को भी रिवॉर्ड करने वाले हैं।''

वीवीएस लक्ष्मण ने संभाली कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी मुख्य कोच गौतम गंभीर जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम के साथ नहीं गए हैं और वीवीएस लक्ष्मण टीम की तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, बल्लेबाजी कोच रिषिकेश कानिटकर और गेंदबाजी कोच सुनील जोशी आगामी जिम्बाब्वे दौरे और जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ में होंगे। इंग्लैंड दौरे के बाद सीनियर टीम के सहयोगी स्टाफ को ब्रेक देने के लिये यह फैसला किया गया है।